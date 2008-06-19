Новый стадион в Донецке будет сдан в 2008 году

Донецк. 18 июня, УНИАН. Строящийся в Донецке новый стадион для футбольного клуба «Шахтер» будет сдан в эксплуатацию «при любых раскладах» в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей ПАЛКИН.

«При любых раскладах, я уверен, стадион, само здание, сам объект, будет сдан в 2008 году», - сказал он и пояснил: «Мы объявляли, что в мае этого года стадион будет закончен. Однако, с начала строительства стадиона нами были поставлены новые более серьезные задачи, как по внутреннему насыщению стадиона, так и по ландшафтному парку вокруг стадиона».

По словам С.ПАЛКИНА, на новом стадионе «будут установлены такие технологии, которые удовлетворили бы болельщиков на 50 лет вперед». Он уточнил, что целостный спортивный комплекс намечено открыть летом 2009 года.

«Начинали с одного проекта, а заканчиваем двумя проектами: один – это новый стадион и второй, отдельный проект – это парк, который будет расположен вокруг этого стадиона», - сказал С.ПАЛКИН.

Он сообщил, что президентом футбольного клуба Ринатом АХМЕТОВЫМ «была поставлена очень амбициозная задача – построить один из лучших в Европе парков». «Поэтому если раньше бюджет, который выделялся на строительство парка, составлял около 10 млн. долларов США, сегодня после новых требований, которые предъявляются к этому парку, бюджет составит более 30 млн. долларов», - констатировал С.ПАЛКИН.

Он напомнил, что «в целом бюджет сегодняшнего стадиона составляет 250 млн. долларов США, количество мест на стадионе – 50 тысяч», то есть стоимость одного места на стадионе - 5 тыс. долларов США.

Присутствующий на пресс-конференции вице-президент генерального подрядчика строительства стадиона компании ENKA Угур КОЮНОГЛУ для сравнения сообщил, что «стадион для английского клуба «Арсенал» обошелся в 12 тыс. долларов за место», а на стадионе «Альянс-Арена» в Германии «66 тыс. мест, стоимость одного места – 7,5 тыс. долларов США».

«Мы считаем, что в Донецке рекордно небольшой бюджет для проекта такого уровня по сравнению с тем, что есть в мире, с тем, с чем мы можем его сравнивать», - сказал У.КОЮНОГЛУ. Он отметил, что пока не решены все вопросы между компанией ENKO и заказчиком, но пообещал, что «в этом году до конца июня мы решим все технические вопросы, до середины июля мы решим и все финансовые вопросы». У.КОЮНОГЛУ объяснил, что «сначала был подписан контракт с клубом о постройке 5-звездочного стадиона, сейчас многое изменилось, в частности стадион переходит из класса 5-звезд на класс «Элит». Он уточнил, что класс «Элит» предполагает, прежде всего, высокий уровень системы безопасности, достаточное количество оборудования, чтобы стадион мог за три дня подготовиться к матчам и т. д.

По словам У.КОЮНОГЛУ, «после того как компания узнала, что Украина будет принимать Евро-2012, стандарты также поменялись, у нас будет не просто стадион, у нас будет культурно-спортивный центр, качество проекта значительно улучшились, чем в момент подписания контракта… Мы приняли решение еще несколько месяцев потратить, чтобы поднять его до нужного уровня».

В свою очередь, С.ПАЛКИН сообщил, что сумма контракта непосредственно с компанией ENKO пересматривается, «но это все рабочие моменты, просто у них есть желание увеличить стоимость данного объекта, они пытаются нам доказать, что стоимость увеличена и т. д. и т. п., но мы работаем в рамках контракта».

По его словам, в начале контракт «стоил 185 млн. долларов, но буквально через 4 месяца начала строительства были изменены наши украинские нормы по поводу крыши стадиона, крышу усилили еще в несколько раз, тем самым увеличили бюджет еще на 2,5 млн. долларов». «На сегодняшний день сумма контракта составляет 187 млн. долларов… Два дня назад мы получили документ, в котором ENKO предъявляет нам рассчитанное увеличение стоимости объекта на 101 млн. долларов без учета НДС», - констатировал С.ПАЛКИН.

«По большому счету, финансовые вопросы с компанией ENKA еще не разрешены, вопрос открыт на сегодняшний день, но стадион будет готов в 2008 году, сколько мы добавим или не добавим…», - заключил он.