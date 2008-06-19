Аrсhasia Design Group может реконструировать “Олимпийский ”

Компания Аrсhasia Design Group заявляет, что обвинения Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта относительно несостоятельности компании реконструировать стадион являются безосновательными.

Об этом говорится в переданном УНИАН письме представителя компании Алека ЧЕНА в адрес председателя Национального агентства по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгения ЧЕРВОНЕНКО.

”Переданную позицию Министерства о несоответствия статуса мы склонны считать определенным недоразумением. Архитекторы Аrсhasia Design Group имеют соответствующие лицензии и сертификаты”, говорится в письме.

Также в документе отмечается, что компания способна выполнить все требования УЕФА, как это было предусмотрено конкурсом. В частности, обеспечить технические возможности для эвакуации зрителей и другие требования безопасности стадиона.

Кроме того, в письме отмечается, что как украинским, так и зарубежным архитекторам известно, что вопросы вместимости, доступа на стадион и выхода из него, вопросы эвакуации и т.п. решаются в зависимости от конфигурации земельного участка, топографических и геодезических данных, а также выданных заказчиком исходных данных и задания на проектирование.

“Однако Аrсhasia Design Group сегодня полноценно предоставить заключения по этим вопросам мешает отсутствие необходимых исходных данных, которые министерство и НСК “Олимпийский” до сих пор нам не предоставили, хотя предоставление всех исходных данных предусматривалось условиями конкурса и является обязанностью заказчика согласно законодательству Украины”, - отмечается в письме.

Компания предоставила Минсемьи предложения относительно структуризации отношений по реконструкции “Олимпийского”, однако эти предложения до сих пор не рассмотрены.

В письме отмечается, что сейчас Аrсhasia Design Group ведет активные переговоры с министерством как относительно получения исходных данных, так и относительно структуры управления проектом.

В дополнениях к письму содержится перечень документов с исходными данными, которые до сих пор не получила Аrсhasia Design Group от министерства и заказчика.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорту заявило о возможности срыва переговоров о реконструкции НСК “Олимпийский” по вине тайванской компании Аrсhasia Design Group, которая выиграла соответствующий конкурс.

В Минсемьи считают, что главные препятствия переговорного процесса лежат в технической и юридической плоскостях. “С одной стороны, Аrсhasia Design Group отказывается согласовывать проект с требованиями к безопасности УЕФА. В придачу китайская компания неоднократно выражала неготовность соблюдать сроки выполнения проектов, его финансовых договоренностей”, говорится в заявлении.

С другой стороны, за период переговоров с 4 мая и до сих пор компания не оформила в Украине лицензионных документов, без которых невозможно подписание даже предварительного соглашения с министерством о начале реконструкции стадиона, утверждают в Минсемьи.

“Юридический статус Аrсhasia Design Group до сих пор остается неопределенным. Компания до сих пор не предоставила документов, которые подтверждают право на осуществление какой-либо деятельности в Украине, а также не предложила организационной схемы выполнения работ по реконструкции стадиона, которая бы отвечала законодательству Украины”, - отмечается в заявлении.