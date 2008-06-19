Фатхутдинов стал руководителем Центра по вопросам безопасности и правопорядка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Василия ФАТХУТДИНОВА руководителем Центра по вопросам безопасности и правопорядка по его согласию.

Об этом говорится в распоряжении главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Руководителю Центра по вопросам безопасности и правопорядка поручается в двухнедельный срок подать на утверждение персональный состав ведомства.

Как сообщал УНИАН, 20 марта В.ЮЩЕНКО образовал на период подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Центр по вопросам безопасности и правопорядка.

Справка УНИАН. В.ФАТХУТДИНОВ занимал должность заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности с декабря 2006 года по декабрь 2007.