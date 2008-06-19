Кабмин передал взлетную полосу львовского аэродрома от Минобороны Минтрансу

Кабинет Министров передал взлетную полосу львовского аэродрома из управления предприятия Министерства обороны Министерству транспорта и связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ сегодня журналистам.

Он отметил, что сейчас львовский аэропорт сможет работать как единый комплекс.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи рассчитывает построить за счет инвестора пассажирский терминал в аэропорту «Львов» стоимостью 90,376 тыс. долл. в рамках подготовки аэропортов к Евро-2012.

Пропускная мощность терминала составит 1 тыс. пассажиров в час, общая площадь – 34 тыс. кв. м. Планируется провести работы с октября 2008 г. по декабрь 2010 года.

Кроме того, во львовском аэропорту предлагается строительство околоаэродромной инфраструктуры, в том числе открытого и закрытого паркингов на 1300 мест, подъездной дороги, вспомогательных инженерных сооружений. Стоимость этого проекта – 18,6 тыс. долл., начало работ – январь 2010 г., конец – сентябрь 2011 г. Для реализации обоих проектов Минтранссвязи будет проведен тендер, отмечается в сообщении. При этом инвестиционные средства будут обеспечены гарантиями правительства.