На Евро-2012 Киев думает потратить 82,4 млрд. грн.

На подготовку Киева к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году предусматривается освоить 82,4 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, согласно Городской целевой программе подготовки столицы к финалу Евро-2012, объем финансирования подготовки к проведению финальной части чемпионата составил 40,5 млрд. грн., но сегодня Городская программа имеет финансирование в объеме 82,4 млрд. грн. (увеличение состоялось за счет инвестиционных ресурсов, в т.ч. за счет: государственного бюджета – 12,9 млрд. грн.; местного – 18,6 млрд. грн.; других средств (кредиты, средства предприятий, организаций, инвестиционные) – 50,9 млрд. грн.).

По словам первого заместителя председателя КГГА, наиболее приоритетными направлениями инвестирования в рамках подготовки столицы к Евро-2012 являются: транспортная инфраструктура (62,9% от общего объема финансирования Городской целевой программы); гостиничное хозяйство (19,6%); коммунальное хозяйство (9,4%).

В соответствии с Городской целевой программой на объекты спортивной инфраструктуры будет направлено около 1,6 млрд. грн.

«Предусматривается строительство одного нового стадиона за инвестиционные средства (1,5 млрд. грн.) и реконструкция 3-х спортивных комплексов за счет средств городского бюджета на сумму 32 млн. грн.», - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Участникам группового турнира гарантируется наличие 4-х современных тренировочных центров. Для этого будут использованы четыре тренировочных центра профессиональных клубов: тренировочная база ФК “Динамо” (Киев); тренировочная база им. Виктора Банникова; тренировочная база “Нивки” ФК “Динамо” (Киев); тренировочная база ФК “Оболонь”.

В качестве резерва будут подготовлены еще 13 стадионов и спорткомплексов, которые на сегодня используются детско-юношескими спортивными школами Киева.

Сфера гостиничного хозяйства города сегодня представлена 45 гостиницами мощностью свыше 6 тыс. номеров. Дополнительно на выполнение требований УЕФА в сфере размещения гостей чемпионата, Городской программой предусматривается строительство 49 объектов гостиничного хозяйства за средства инвесторов.

В целом же до 2012 года в столице будет действовать: 13 5-звездных гостиниц на 4 тыс. 900 номеров; 24 4-звездные гостиницы на 3 тыс. 608 номеров и 38 3-звездных гостиниц на 7 тыс. 56 номеров.

При КГГА также создана постоянно действующая комиссия по обеспечению функционирования системы «Единое инвестиционное окно» по оперативному рассмотрению предложений инвесторов и привлечению инвестиций с целью надлежащей подготовки и проведения Евро-2012.

Кроме того, первый заместитель председателя КГГА сообщил, что в мае этого года горадминистрацией была проведена работа по составлению Генерального плана по инфраструктуре Киева по подготовке Евро-2012 – это документ, содержащий основную и важнейшую информацию о каждом объекте инфраструктуры города, который планируется построить и ввести в эксплуатацию до начала турнира УЕФА Евро-2012, а также который будет активно использоваться для обслуживания финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Все документы Генерального плана были согласованы в отраслевых министерствах.