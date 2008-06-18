Кабмин должен ежеквартально отчитываться о подготовке к Евро-2012

Фракция Партии регионов считает целесообразным проведение ежеквартальных отчетов правительства о подготовке к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады народный депутат Украины Виктор КОРЖ (фракция Партии регионов).

Также фракция Партии регионов попросила председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА дать протокольное поручение правительству срочно внести на рассмотрение парламента законопроектов, касающихся подготовки к Евро-2012.

По словам В.КОРЖА, его фракция требует внести в повестку дня ВР проект постановления о парламентских слушаниях по подготовке к Евро-2012.

В.КОРЖ раскритиковал во время своего выступления подготовку правительством Евро-2012.