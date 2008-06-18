До 2012 года КГГА планируется озеленить почти 50 парков

До 2012 года в Киеве планируется озеленить и реконструировать 49 парков, общей площадью около 1300 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, это предусмотрено Программой по озеленению, ремонту и реконструкции парков и скверов города на период 2008 – 2012 годов, которую утвердил городской председатель столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как отмечают в КГГА, упомянутая Программа разработана коммунальным объединением «Киевзеленстрой». Согласно ней, кроме парков в городе предусмотрено осуществить работы по ремонту и озеленению 84 скверов и бульваров, площадью свыше 100 га, а также 96 улиц.

Первоочередно будут обновляться зеленые зоны, расположенные в наиболее густозаселенных микрорайонах Киева. Планируется создать также по несколько новых парков и скверов в каждом районе города. В частности, на улицах Васильковской, Стрелецкой, Ватутина, Захаровской, Верховинной, проспекте Победы и тому подобное.

По данным горгосадминистрации, в целом зеленые насаждения Киева – леса, парки, скверы и бульвары – составляют 67% от общей площади города, на каждого жителя столицы приходится более 20 кв. м зеленой зоны, что превышает аналогичные показатели некоторых европейских столиц, в частности Берлина и Парижа.