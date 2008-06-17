Регионалы настаивает на рассмотрении в ВР вопроса по Евро-2012

Фракция Партии регионов настаивает на рассмотрении в Верховной Раде вопроса относительно подготовки Украины к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на согласительном совете заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что сегодня одни должностные лица говорят о том, что подготовка идет нормально, и «мы готовы» к Чемпионату Европы по футболу, другие же утверждают, «что ничего не делается, и нас заменят другой страной».