Для успешной подготовки к Евро-2012 немедленно надо принять ряд законов

Для успешной подготовки Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Верховная Рада должна немедленно принять ряд законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Федерации Футбола Украины Григорий СУРКИС заявил вчера вечером на телеканале «Интер».

«Необходимо немедленно принять ряд законодательных актов, которые создадут привлекательный инвестиционный климат в стране», - сказал Г.СУРКИС.

Он подчеркнул, что этот пакет законов должен быть принят еще на этой сессии. В частности, речь идет о законе о концессии, внедрении единого инвестиционного окна, законе о государственно-частном партнерстве и других.

«Все это даст возможность украинским и иностранным инвесторам вкладывать деньги в экономику Украину», - сказал Г.СУРКИС, добавив, что только благодаря созданию хороших условий можно привлечь 80% средств, которые необходимы для проведения Евро-2012.

В свою очередь, народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ отметила, что остается две сессионные недели, и принятие этих вопросов «висит на волоске».

Ее также поддержал депутат Виктор КОРЖ, который сказал: «Мне представляется это (принятие необходимых законов) на грани возможного».