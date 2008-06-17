Суркис: в мировой прессе началась кампания по дискредитации Украины в контексте подготовки к Евро-2012

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий СУРКИС расценивает публикации в ведущих мировых изданиях материалов о возможности потери Украиной права проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года как целенаправленную кампанию по дискредитации Украины и Польши.

Об этом он заявил вчера вечером в эфире телеканала "Интер".

"Я сегодня рассматриваю все, что происходит в рамках определенных публикаций на Западе, – это целенаправленная кампания дискредитации Украины и Польши", - сказал Г.СУРКИС.

Он подчеркнул, что такая же кампания сопровождала победу Украины и Польши в борьбе за право проведения Евро-2012, однако комплексный подход и уверенность всех ветвей власти в успех дали возможность победить.

Президент ФФУ добавил, что благодаря синхронной роботе Президентов Украины Леонида КУЧМЫ, Виктора ЮЩЕНКО, всех премьер-министров, гарантий всех политических сил, Украина получила возможность провести финальную часть Евро-2012.

По его словам, никто в УЕФА не ставит под сомнение проведение чемпионата.

Ссылаясь на слова президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, Г.СУРКИС подчеркнул: «А уж кому, как не ПЛАТИНИ, быть самым осведомленным о планах УЕФА относительно нашего участия или не неучастия в Евро-2012».

Президент ФФУ заверил, что приезд М.ПЛАТИНИ 3 июля в Киев связан не с инспектированием того, что на сегодняшний день сделала Украина. По его словам, М.ПЛАТИНИ хочет увидеть план подготовки страны к Евро-2012.

«Никто не ставит под сомнение возможности нашей страны. Другое дело, насколько органы местной власти, Президент, правительство, Верховная Рада независимо от того, кто в оппозиции, а кто при власти, стабилизируют обстановку внутри страны», - подчеркнул Г.СУРКИС.

По его мнению, именно Евро-2012 сможет стать той национальной идеей, которая объединит украинцев, независимо от региональной или политической принадлежности.