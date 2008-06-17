В Польше уверены: что бы пресса ни писала, а Евро-2012 будет
09:32, 17 июня 2008Футбол 2012
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Комментарий главы Сената
Председатель Сената Республики Польша Богдан БОРУСЕВИЧ убежден, что Евро-2012 состоится в Польше и Украине.
Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН о распространенной некоторыми СМИ информации о неофициальных переговорах, в частности, с Германией, о возможности проведения в этих двух странах (Польше и Германии – УНИАН) Евро-2012 и отказе в этом Украине.
Б.БОРУСЕВИЧ отметил, «пресса пишет разные вещи, у нас пресса свободная».
Он подчеркнул: «Евро-2012 будет в Польше и в Украине, и по поводу этого у меня нет сомнений».
При этом он отметил, что сейчас в обеих странах ведется инвестиционная работа.
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