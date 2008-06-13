Финал Евро-2012 в Киеве без «Олимпийского» невозможен?

Национальное агентство по вопросам Евро-2012 заявляет, что Украина гарантировала УЕФА реконструировать НСК «Олимпийский».

Об этом говорится в комментарии УНИАН председателя Нацагентства по вопросам Евро-2012 Евгения ЧЕРВОНЕНКО по поводу ситуации с НСК «Олимпийский».

«Национальное агентство по вопросам Евро-2012 занимает позицию, что НСК «Олимпийский» все равно будет реконструирован, и сейчас мы абсолютно разделяем мнение эксперта УЕФА по вопросам стадионов Марка ТИМЕРА, который сказал, что это будет позор для Украины, если мы проведем финал чемпионата Европы 2012 по футболу в каком-то другом городе, вместо Киева, или на другом стадионе, вместо НСК «Олимпийский», - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он напомнил, что государство дало гарантии относительно реконструкции НСК «Олимпийский».

“Поэтому все разговоры по поводу целесообразности или нецелесообразности реконструкции должны быть прекращены, иначе государство признает, что гарантии, которые оно выдало, являются никудышными”, - подчеркнул председатель Нацагентства.

“Мы абсолютно уверены, что здравый смысл возьмет верх, и провал проекта Евро, провал проекта реконструкции НСК «Олимпийский» является не выгодным ни одной из политических сил, никаким политическим игрокам высшего эшелона”, - уверен он.

Е.ЧЕРВОНЕНКО считает, что именно это дает нам уверенность в успешности реализации проекта НСК «Олимпийский».

По его словам, дискуссия, которая происходит в последнее время вокруг этого вопроса, также является полезной, поскольку она привлекает внимание широкой общественности, и давление общества заставит вернуться к вопросу реконструкции «Олимпийского» всех чиновников, от которых зависит судьба Евро-2012.

“Мы хотим, чтобы Украине верили, как стране, в которой существуют прозрачные правила игры, и к которой есть доверие инвесторов. Потому что именно от инвесторов зависит судьба Евро-2012 в Украине», - считает Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе несколько экспертов заявили, что реконструкция Национального спортивного комплекса «Олимпийский» только ухудшит транспортную ситуацию в Киеве.