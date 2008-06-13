Евро-2008 смотрит рекордное количество зрителей

Чемпионат Европы по футболу 2008 года смотрит рекордное количество зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.

В частности, интерес к Евро-2008 подчеркивается огромными телевизионными аудиториями, притоком туристов в Австрию и Швейцарию, а новые идеи организаторов по реализации транспортной политики и поддержке болельщиков с физическими и интеллектуальными недостатками пользуются огромной популярностью.

Телевизионные аудитории, по словам директора УЕФА по связям с общественностью Вильяма ГАЙАРА, - "выдающиеся, почти исторические".

"Цифры, которые мы видим, в особенности в Германии, поразительны. В прошлом в Лиге чемпионов УЕФА у нас никогда не было таких показателей. Голландское телевидение, как мне кажется, установило новый рекорд, а ведь заставить более 80% населения смотреть футбол, когда по другим каналам идет столько интересного, едва ли возможно", - сказал он.

В.ГАЙАР выступил после того, как директор чемпионата со швейцарской стороны Кристиан МУТШЛЕР обнародовал размеры телевизионных аудиторий на первые четыре дня чемпионата.

"Мы можем быть счастливы этими цифрами. В Португалии за матчем с турками наблюдали 80% телезрителей или 2,6 млн. человек. Это больше, чем посмотрели матч открытия чемпионата 2004 года в Португалии. В Германии, на еще одном важном рынке, у нас на матче с Польшей было 23,7 млн. зрителей или 69,9% аудитории", - подчеркнул К.МУТШЛЕР.

Он сообщил, что в Нидерландах за матчем с итальянцами следили 78 млн. болельщиков или 82,5% от общей аудитории.

«В странах, принимающих чемпионат, интерес также был высок. Матч Швейцария - Чехия посмотрели 2 млн. телезрителей (70%), а встречу Австрия - Хорватия – 1,5 млн. (чуть меньше 60%)", - добавил К.МУТШЛЕР.

УЕФА также довольна организацией приема гостей чемпионата. Первые восемь матчей турнира посетлили свыше 17 тысяч корпоративных клиентов, которые представляли более тысячи компаний из 56 стран.

Кроме того, идея ведения специального комментария для болельщиков с ослабленным зрением, которые прямо на стадионах имеют возможность слушать репортажи местных радиостанций, также пользовалась огромной популярностью.

"Реакция более чем позитивная. Мы впервые смогли затронуть эту целевую группу и еще раз реализовать на практике наш девиз - "Дай волю эмоции". Не сомневаюсь, что у этой идеи большое будущее в спортивном мире", - заявил К.МУТШЛЕР.

При этом Австрии и Швейцарии, по словам К.МУТШЛЕРА, удалось наладить поразительное взаимопонимание, особенно в вопросах безопасности и транспорта. "Одним из победителей этого чемпионата стал общественный транспорт. Парковки почти никогда не переполнены, а идея внедрения комбинированных билетов, благодаря которым фанаты с билетами на матчи чемпионата могут бесплатно пользоваться поездами дальнего следования и услугами общественного транспорта, пользуется огромным успехом", - добавил К.МУТШЛЕР.

По его словам, фан-зоны ЕВРО в восьми городах чемпионата в ходе первых восьми матчей посетили более 850 тыс. болельщиков, а лидирует в этом отношении фан-зона Вены.