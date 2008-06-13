Черновецкий: Евро-2012 должен объединить украинских политиков

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что подготовка к проведению финала чемпионата по футболу Евро-2012 должна стать объединяющим фактором для всей Украины, и в том числе украинских политиков.

Как сообщается на официальном интернет-портале газеты "Хрещатик", об говорится в заявлении столичного председателя.

«Сегодня украинским политикам нужно отбросить все политические раздоры и скандалы и объединить все силы для того, чтобы подготовку к такому событию, как Евро-2012, провести на самом высоком уровне. Проведение чемпионата должно стать главным консолидирующим фактором - как для политиков, так и для всего украинского народа», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Со своей стороны он гарантирует полную подготовку Киева в определенный срок, однако при этом отмечает, что для выполнения всех задач, поставленных перед киевской властью, необходимо, чтобы и правительство в полной мере выполняло свои обязательства относительно своевременного целевого финансирования программ подготовки к чемпионату Европы по футболу. Мэр отметил, что при подготовке к финалу Евро-2012 нужна согласованная работа всех ветвей власти.

«Киев – на самых передовых позициях по подготовке к Евро-2012. Мы строим и реконструируем объекты транспортной инфраструктуры, объекты гостиничного хозяйства, обновляем общественный транспорт на транспорт европейского качества, которого заслуживают киевляне. Нашу работу видно и ее достойным образом оценивают эксперты УЕФА”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Я полностью убежден, что киевская власть на самом высоком уровне подготовит столицу Украины к проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Для этого у нас есть все ресурсы. Киев станет столицей Евро-2012!», - заявил столичный председатель.