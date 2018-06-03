Ломать - не строить, это еще сложнее

Насколько реально построить такой стадион европейского класса за три года? И что будет с многострадальным «Олимпийским»?

Очевидно, что ответы на эти вопросы общественность может получить уже скоро, ведь для Украины начался новый счет времени – сразу по завершению Евро-2008 президент УЕФА М.Платини посетит Киев, где должен объявить свой окончательный вердикт относительно того, в состоянии ли наше государство обеспечить проведение следующего чемпионата Европы из футбола.

Заседание Стратегического совета УЕФА запланировано на 27 июня с.г., во время которого и будет заслушан отчет относительно выполнения правительством определенных Исполкомом УЕФА заданий.

Президент Украины В.Ющенко срочно просит руководителя правительства до 18 июня провести заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, во время которого принять решение относительно ряда проблемных вопросов.

Среди них - и урегулирование противоречий, связанных с подготовкой киевского стадиона НСК «Олимпийский», где должен ( или уже - должен был быть?) пройти финальный матч Евро-2012.

Автору пришлось весной этого года присутствовать на нескольких совещаниях, проведенных первым заместителем председателя КМДА А.Голубченко по поводу сноса незавершенного строительства ТРЦ «Троицкий», который признан комиссией УЕФА таким, что делает невозможным проведение футбольных матчей на «Олимпийском».

Бросалось в глаза, как настойчивость господина Голубченко в поисках причин, почему же все-таки снос ТРЦ не начинается невзирая на все громы и молнии, которые летели с Печерских холмов, так и в то же время странная поэтапная, растянутость в подходах к проблеме.

Сначала городская власть аргументировала промедление позицией Минрегионбуда, который вдруг затребовал разработать проектную документацию на снос ТРЦ, без этого, мол, ломать ни за что нельзя.

Удивительно да и только, в Украине, по свидетельству Госархстройинспекции большинство новостроек, в частности жилье, начинают сооружать без полного пакета разрешительной документации - и ничего. Строят – и собирают разрешения, утверждают задним числом.

А здесь сломать – не строить.

Дальше – новая зацепка. Вдруг оказалось, что в городском бюджете нет средств на выплату компенсации владельцам ТРЦ. Бюджет Киева, по словам дважды мэра Л.Черновецкого, увеличился в пять раз, а выплатить компенсацию ничем.

Ну, с тем и встречаем комиссию УЕФА, эксперты которой еще в мае с.г. констатировали: «Украинская сторона все еще не выполнила анализ состояния стадиона и земельного участка, который прилегает к нему. Работы по демонтажу ТРЦ «Троицкий» не начаты из-за правовых препятствий и вопросов собственности. Любые проектные работы невозможны, пока не будут решены эти ключевые вопросы».

Следовательно, ТРЦ стоит, как стоял, реконструкция «Олимпийского» не начата, а господин Голубченко заявляет о строительстве нового стадиона.

По странному стечению обстоятельств в последние дни ряд архитекторов выступили с развернутыми заявлениями о том, что «Олимпийский» в принципе не нужен Киеву, мол, его функционирование как сооружения массового назначения в центре города лишь осложнит, а то и заблокирует транспортную инфраструктуру столицы.

Например, известный специалист в отрасли урбанистики Генрих Фильваров заявляет:

«К сожалению, много проектов, принятых к реализации в целевой программе подготовки Киева к Евро-2012, противоречат логике городского развития. Наиболее очевидный пример - решение реконструировать НСК "Олимпийский". Достаточно обойти стадион вокруг, чтобы увидеть, что в смысле транспорта - это ловушка: заехать - можно, выехать - нельзя. После Евро-2012 этот объект будет катастрофой для Киева, и я с этим смириться никак не могу. Мы будем готовы один раз в жизни, ради больших целей, перетерпеть все катастрофические неудобства 2012 года. А что потом? Ведь нельзя ежегодно парализовать жизнь Киева, выставлять милицейские кордоны, эвакуировать транспорт и т.д. Стадион мог бы окупиться, если бы он был расположен далеко за центром, так чтобы после 2012 года мы каждый раз устраивали у себя очередное Евро. Тогда мы бы говорили: ребята, у вас очередной чемпионат? Зачем вам "Уэмбли"? Приезжайте к нам, у нас есть супер-стадион, вокруг - гостиницы, поля для ольфа, развлечения - только намного дешевле, чем в Лондоне. Мы могли бы проводить любые соревнования, концерты, октоберфесты по горилке, Мисс Вселенная - все что угодно и хоть ежедневно. Этот стадион не сможет систематически работать в таком режиме. Мы предлагали альтернативу - разместить стадион в районе станции метро "Бориспольская". Почему приняли другое решение, почему нужно было оставить стадион в самом проблемном месте, где даже в восемь вечера наблюдаются пробки, мне непонятно».

С ним солидаризировался Владимир Никитин, директор Международного центра перспективных исследований:

«Подготовку к Евро-2012 следовало использовать в качестве большого градостроительного мероприятия, которое может глобально изменить структуру транспортных потоков в Киеве. Вместо этого принимаются решения, которые лишь усложняют ситуацию. Стадион реконструируют, - значит, опять местом притяжения машин становится центр. Абсолютно непонятно, каким образом будет обеспечен паркинг для посетителей стадиона, как будет организовано управление движением такого количества машин? Ясное одно: решение о реконструкции стадиона было принято по чисто коммерческим соображениям, вне какой-либо градостроительной логики, и оно будет иметь ужасные следствия. С точки зрения инфраструктуры, это решение никак не оправдано. Барон Осман, когда имел власть, мог прорубить в Париже бульвар. Но нынешняя власть не имеет возможности снести дома вокруг стадиона».

Мы далеки от мысли обвинять кого-то конкретно в преднамеренном промедлении с вопросами реконструкции «Олимпийского». Ситуация кажется намного хуже и только лишь дисциплинарными взысканиями, которыми грозиться Президент, здесь делу не поможешь.

Кажется, что весь государственный механизм, исполнительная вертикаль плохо рассчитанный на подготовку такого масштабного события, да еще и в четко определенные сроки.

Еще в прошлом году, сразу после исторического решения в Кардиффе, в Украине началось перетягивание каната – кто же будет главным распорядителем средств и ресурсов. Создавались оргкомитеты, наблюдательные советы, но и до сих пор Глава государства обращает внимание, что «принципиальным элементом успешной подготовки и проведения в Украине Евро-2012 является приведение в соответствие с требованиями УЕФА организационной системы управления этими мероприятиями». А Кабинет Министров «должен принять безотлагательные меры относительно принятия до 20 июня 2008 года Национальным агентством по вопросам подготовки и проведения в Украине чемпионата Европы 2012 года по футболу структуры, модели управления и отчетности, разработанной согласно с требованиями УЕФА относительно проектного управления и мониторинга и внедренной в Республике Польша Агентством РL2012».

Соответственно, никто из властных чиновников не берется сказать решающее слово и в судьбе «Олимпийского».

Все это очень напоминает старый анекдот о том, как в одной общине надумали строить мост через реку. Дебатам не было конца, одни говорили, что строить крайне необходимо, другие говорили, что в бюджете нет средств, третьи говорили, что новый мост нарушит экологию, разрушит оборонную концепцию. Наконец мудрый старейшина принял взвешенное решение: мост строить нужно обязательно, но… вдоль реки.