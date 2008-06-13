В Киеве будет строиться новый стадион?

Государственное управление делами дало согласие передать киевской общине земельный участок возле Национального выставочного комплекса «Экспоцентр Украины» для строительства нового стадиона к проведению финала чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Об этом сообщила ТРК «Киев» со ссылкой на первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

Сообщается, что будет сооружать новую спортивную арену, скорее всего, компания «Юджин», которой планируется передать указанный земельный участок возле “Экспоцентра” в обмен за снос недостроенного объекта перед НСК «Олимпийский».

“Земельный участок Государственное управление делами передает киевской общине. А затем мы должны решать вопрос, как передавать это «Юджину», потому что передача от Государственного управления делами киевской общине – это более-менее понятная процедура, а что касается передачи «Юджину», то, к большому сожалению, есть закон, который запрещает передавать земельные участки без аукциона», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Таким образом, еще должна быть определена процедура передачи земли. В то же время, в КГГА планируют, что на следующей неделе будет подписан соответствующий протокол между «Юджином», ГУД и столичной горгосадминистрацией.

Как сообщал УНИАН, для строительства нового стадиона в Киеве к Евро-2012 предусматривалось найти земельный участок площадью 35-40 га. Городские власти рассматривали два земельных участка с этой целью: один – возле Экспоцентра за Ледовым стадионом, второй - на территории Рембазы в Дарницком районе. Но последний земельный участок находится на балансе Министерства обороны, которое отказалось отдавать ее киевской общине.