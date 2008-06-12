Кабмин ощущает заинтересованность немецкого бизнеса в подготовке Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ 16-17 июня примет участие в третьем заседании украино-немецкой Группы высокого уровня по вопросам экономического сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«К сожалению, заседания этой группы не проводились с октября 2006 года. Это говорит о том, насколько недооценивалась значимость украино-немецких торгово-экономических отношений. Если мы хотим приблизиться к Европейскому Союзу и интегрироваться экономически, такая ситуация не допустима, принимая во внимание роль, авторитет и вес Германии в Евросоюзе», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Вице-премьер уточнил, что заседание состоится в Берлине. По его словам, в ходе встречи планируется рассмотреть приоритетные направления сотрудничества Украины и Германии, и прежде всего инвестиционные возможности германских компаний в энергетическую и транспортную отрасли, в банковский сектор, а также внедрение энергосберегающих технологий в рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«Мы ощущаем заинтересованность немецкого бизнеса в подготовке Украины к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года», - добавил Г.НЕМЫРЯ.