Тимошенко хочет отремонтировать взлетную полосу в Запорожье

Взлетная полоса аэропорта в г. Запорожье нуждается в ремонте, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Запорожье на совещании с административно-хозяйственным активом области.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня она лично убедилась в плохом качестве взлетной полосы при посадке самолета, в котором прибыла в Запорожье.

«Чуть зубы не повылетали», - отметила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ремонт взлетно-посадочной полосы может быть проведен за счет 1,2 млрд. грн., сэкономленных в ходе ремонта в аэропортах Днепропетровска и Харькова. При этом она подчеркнула, что аэропорт в Запорожье определен как резервный на время проведения чемпионата «Евро-2012».