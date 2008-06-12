Томенко призывает чиновников не спорить, а готовиться к Евро-2012

Народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО призывает чиновников прекратить споры и срочно осуществить ряд шагов для подготовки государства к проведению финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

„История с подготовкой к проведению финала Евро-2012 может вскоре завершиться позором, если до 27 июня (приезд в Украину делегации УЕФА) не будет предпринят ни один реальный шаг в этом направлении”, - убежден Н.ТОМЕНКО, который в 2005 году возглавлял правительственный Оргкомитет по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу.

По его мнению, к сожалению, в этом вопросе Украина действует традиционным „ленинским” путем: сначала больше года обсуждала, что делать, а теперь начинает дискутировать кто виноват.

„Убежден, что нынешние публичные „разборки” должностных лиц по поводу того, кто больше чего не сделал - это крах не только для перспективы проведения Евро, но и позор для международного имиджа Украины. Сегодняшние попытки придать мировое информационное значение бездарности наших чиновников, отвечающих за проведение Евро, кроме вреда, ничего Украине не приносят. Поэтому необходимо немедленно остановить споры между должностными лицами, отвечающими за проблемы Евро, и выполнить хотя бы 5 главных предпосылок спасания Евро-2012 для Украины”, - считает народный депутат.

Во-первых, по его словам, необходимо определить и задекларировать единую позицию украинской власти относительно стратегии действий в вопросе проведения Чемпионата.

Во-вторых, четко определить единственный уполномоченный институт и ответственное лицо за организацию проведения финала Евро.

В-третьих, безотлагательно начать работы по реконструкции НСК „Олимпийский”.

В-четвертых, в Верховной Раде на будущей неделе необходимо утвердить Государственную программу по подготовке к Евро-2012 как закон и принять законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения в период проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В-пятых, безотлагательно определить упрощенный порядок привлечения инвестиций для строительства объектов к Евро.

„Реальные действия в стократ важнее, нежели публичные обвинения должностных лиц, звучащие сегодня в СМИ в адресу друг друга. Если уже сегодня не начнется работа, то внутренний позор чиновников относительно неспособности реализовать проект “Евро-2012” закончится международным позором для Украины”, - убежден Н.ТОМЕНКО.