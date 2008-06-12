Возле Киева необходимо построить еще один аэропорт

В ближайшие пять лет необходимо построить еще один аэропорт возле Киева, считает глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, что с ростом перевозок в ближайшие пять лет у нас все равно будет необходимость строительства аэропорта в районе Киева. И эти планы уже вырисовываются, нам нужен еще один аэропорт», - отметил он.

По его словам, речь не идет об аэропорте «Узин», поскольку там недостаточно земельных площадей.

«Если строить новый аэропорт, то нам необходимо минимум 1000 гектаров земли, он должен быть большим, перспективным и иметь минимум две полосы, и сразу планировать третью полосу», - отметил А.ДАВЫДОВ.

Относительно перспектив развития или переноса аэропорта «Жуляны» (Киев) он отметил, что принято решение о реконструкции взлетно-посадочной полосы и строительстве ряда терминальных комплексов для подстраховки аэропорта «Борисполь» на Евро-2012.

«Но если смотреть на перспективу - 10 лет и более – аэропорту расширяться некуда. Я думаю, что в перспективе там (в «Жулянах») будет находиться бизнес-авиация, вертолетные площадки для МЧС, санитарной авиации, но как полномасштабный аэропорт он существовать не сможет», - отметил глава Госавиаадминистрации