Бондар реализовывает собственный проект

В Днепропетровской области реализация проекта «Список губернатора» на 80% обеспечит гостиницами участников и болельщиков во время проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник управления по вопросам подготовки к чемпионату Европы 2012 года по футболу Днепропетровской облгосадминистрации Вадим ШЕБАНОВ.

По его словам, в соответствии с проектом «Список губернатора» в Днепропетровске и предместье планируется сдать в эксплуатацию гостиницы, среди которых будет около 2 тыс. трехзвездочных гостиничных номеров и свыше 1,7 тыс. четырехзвездочных номеров. Также будут построены гостиничные комплексы семейного типа, каждый из которых предусматривает около 25 пятизвездочных апартаментов.

В.ШЕБАНОВ отметил, что местная власть выделила в центре Днепропетровска земельный участок для сооружения высотной пятизвездочной гостиницы сети «Хилтон».

Как сообщал УНИАН, председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ в рамках подготовки региона к проведению матчей Евро-2012» инициировал проект «Список губернатора», куда теперь включены свыше 40 объектов. Все они строятся за средства инвесторов.

По предварительным расчетам, строительные работы по возведению объектов, входящих в «Список губернатора», должны быть полностью завершены до октября 2011 года.

Согласно требованиям УЕФА, в Днепропетровске должно быть 1,567 тыс. пятизвездочных гостиничных номеров, 1,335 тыс. – четырехзвездочных, 175 – трехзвездочных номеров.