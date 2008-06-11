Правительство согласилось усилить функций Нацагентства по подготовке к Евро-2012

Правительство сегодня на заседании одобрило законопроект «О внесении изменений в закон Украины «Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине», направленный на усиление роли и функций Национального агентства по подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Сегодня на заседании правительства принят законопроект, который мы направим в парламент, об усилении роли, функций и статуса Национального агентства по подготовке к Евро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время премьер не уточнила сути вносимых изменений, касающихся статуса Национального агентства.

«В ближайшее время, вероятнее в начале следующей недели, мы проведем заседание Оргкомитета по подготовке к Евро-2012. Мы проверим, как выполняются все планы-графики. Я имею полный оптимизм относительно своевременной подготовки Украины к Евро-2012», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.