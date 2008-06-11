УЕФА перечислит Красному Кресту по 4 тыс. евро за каждый гол на Евро-2008

УЕФА перечислит Международному Комитету Красного Креста (МККК) по 4 тыс. евро за каждый гол, забитый на Евро-2008.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, собранные таким образом средства МККК использует для помощи пострадавшим от противопехотных мин в Афганистане. Деньги будут потрачены на протезы и реабилитационные программы.

МККК также организует для пострадавших профессиональные семинары, которые помогут жертвам военных действий вернуться к активной жизни или даже открыть свой бизнес. Половина средств, полученных от жителей стран, представленных на Евро-2008, будет перечислена соответствующим национальным отделениям МККК.

"Эта акция является кульминацией десятилетнего сотрудничества с УЕФА. Месяц чемпионата является ярким событием в жизни Европы, и наша кампания стала новым удачным способом сбора средств", - заявил организатор проекта со стороны МККК Антуан БЬЕЛЕ.

Сообщается, что другим не менее важным нововведением стало активное участие болельщиков. Ключевым элементом акции является сбор средств в режиме он-лайн. Болельщики могут поддержать инициативу на сайте www.scorefortheredcross.org, жертвуя деньги в актив любимой сборной. Таблица отображает, поклонники чьих команд наиболее активны.

"Сборная, чьи болельщики пожертвуют наибольшую сумму, будет признана чемпионом Евро-2008 по благотворительности. Так что параллельно с Евро идет еще один чемпионат", - сказал А.БЬЕЛЕ.

Он сообщил, что поддержку МККК оказал целый ряд футболистов, например, Патрик МЮЛЛЕР, Франк РИБЕРИ, Вильям ГАЛЛАС, Алессандро Дель ПЬЕРО и Криштиану РОНАЛДУ.