Следующее заседание Консультационного комитета Украины и Польши состоится в Кракове

Следующее заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши состоится в Польше в городе Кракове. Об этом на брифинге в Виннице сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что следующее заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши планируется провести в конце текущего года.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что результатом заседания Комитета стало определение общих заданий внешнеэкономической политики польско-украинского сотрудничества до конца 2008 года.

На заседании Консультационного комитета также коснулись вопросов будущего проведения финальной части чемпионата из футбола ЕВРО-2012. Кроме того, в центре внимания Комитета – и имплементация решений Энергетического саммита, который состоялся в мае в Киеве, относительно запуска нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк. В сфере гуманитарной политики стороны договорились о мероприятиях по чествованию мест захоронений на территории обеих стран.

В рамках проведения в Виннице дежурного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши представители польской и украинской делегаций ознакомиться с работой польско-украинского предприятия ООО "Барлинек-Украина". Группа "Барлинек" является наибольшей в Польше и одним пяты ведущих производителей деревянных полов, к тому же "Барлинек" является самой популярной маркой натуральных полов в стране. Основной продукт компании – трехслоевая барлинецкая доска, которая в настоящее время экспортируется до 30-ти стран на трех континентах.

Как сообщал УНИАН, в Виннице 9-10 июня проходило заседание консультативного комитета президентов Украины и Польши. Украинскую делегацию возглавил заместитель главы Секретариата Президента Украины, сопредседатель Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша А.ЧАЛЫЙ. Польскую - государственный секретарь Канцелярии Президента Республики Польша, Уполномоченный Президента Республики Польша в Консультационном комитете Президентов Украины и Республики Польша Михал КАМИНСКИЙ.