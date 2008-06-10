Президент требует от правительства подготовиться к Стратегическому совету УЕФА

Правительство должно безотлагательно принять меры по подготовке к участию в заседании Стратегического совета УЕФА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом говорится в письме главы государства Виктора ЮЩЕНКО к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, в письме отмечается, что подготовка к участию в заседании Стратегического совета УЕФА 27 июня этого года, во время которого будет заслушан отчет о выполнении правительством определенных Исполкомом УЕФА задач, является особенно важной для Украины и требует от Кабмина принятия ряда безотлагательных мер.

Президент отмечает, что меры должны касаться в первую очередь урегулирования проблем, связанных с формированием пакета необходимых законодательных инициатив, завершением подготовки программно-плановых документов, завершением формирования четкой модели управления подготовкой к проведению Евро-2012, подготовкой стадиона НСК «Олимпийский» к проведению Евро-2012, а также решением вопросов, связанных с подготовкой аэропортов в городах, которые будут принимать матчи чемпионата.

Глава государства просит до 18 июня 2008 года провести заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В.ЮЩЕНКО отмечает, что во время этого заседания необходимо принять решение о безусловном выполнении решений Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и принятия дисциплинарных мер к должностным лицам, которые не обеспечили надлежащий уровень выполнения заданий по подготовке к Евро-2012.

Также Президент отмечает необходимость активизации сотрудничества с Республикой Польша по вопросам подготовки Евро-2012 и начала работы Украинско-польского комитета по делам подготовки и проведения Евро-2012.

На заседании организационного комитета, по мнению Президента, необходимо также рассмотреть вопрос подготовки пакета нормативно-правовых актов для упрощения разрешительных процедур, применения инструментов и механизмов стимулирования инвесторов и т.п. Также комитет должен рассмотреть вопрос финансирования в 2008 году мер по подготовке к проведению Евро-2012, в частности автомобильных дорог общего пользования, которые будут задействованы во время проведения Евро-2012, и урегулирования противоречий, связанных с подготовкой стадиона НСК «Олимпийский» к Евро-2012.

Также Президент Украины просит принять дисциплинарные меры к должностным лицам, по вине которых не разработаны до этого времени такие программно-плановые документы, как проект Закона Украины «Об Общегосударственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», комплексный план мер по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу на 2008 год, перечень и объемы товаров, которые при ввозе на территорию Украины в 2008 году освобождаются от пошлины в случае их использования для строительства спортивных сооружений в рамках подготовки к Евро-2012, а также проект законодательного акта по ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве во время организации Евро-2012.

Глава государства отдельно отмечает, что принципиальным элементом успешной подготовки и проведения в Украине Евро-2012 является приведение в соответствие с требованиями УЕФА организационной системы управления этими мерами. Критические замечания в адрес действующей в Украине системы подготовки к Евро-2012 были высказаны в документах УЕФА «Обзор проектов стадионов» от 6 мая 2008 года и «Обзор проекта стадиона в г. Киеве» от 27 мая 2008 года.

В связи с изложенным Кабмин должен принять безотлагательные меры относительно принятия до 20 июня 2008 года Национальным агентством по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу структуры, модели управления и отчетности, разработанной согласно требованиям УЕФА относительно проектного управления и мониторинга и введенной в Польше Агентством РL2012.

О принятых правительством мерах Президент просит доложить до 25 июня.