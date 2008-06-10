Из-за Евро-2008 на границе Австрии введен пограничный контроль

В связи с проведением с 7 по 29 июня в Австрии и Швейцарии Чемпионата Европы по футболу, со 2 июня по 1 июля этого года в пунктах пропуска на государственной границе Республики Австрия будет введен пограничный контроль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его информации, все пункты пропуска на границе условно разделены на три категории: на пунктах пропуска, через которые прогнозируется перемещение большого количества болельщиков, пограничный контроль будет осуществляться постоянно, на остальных – избирательно.

Граждане государств, для которых действует визовый режим поездок со странами Шенгенской зоны и Швейцарией, для получения возможности въезда на территорию этих стран с целью участия в мероприятиях чемпионата Европы по футболу должны получить в заграничных консульских учреждениях Австрии и Швейцарии либо отдельные визы для въезда в страны Шенгена и Швейцарию, либо так называемую комбинированную визу «Евро-2008».