К Евро-2012 Украина закупит тысячу автобусов большой вместимости

К Чемпионату Европы по футболу 2012 года Украина закупит тысячу автобусов большой вместимости по нулевой пошлине, заявил заместитель министра транспорта и связи - директор Государственного департамента автомобильного транспорта Леонид СЕРГИЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на третьем Всеукраинском совещании работников пассажирского автомобильного транспорта.

“Сегодня стоит задача обновить автобусный парк. Не в обиду нашим производителям - хорошие “Эталоны” и “Богданы”, но это был первый этап развития, сегодня надо совершенствовать дизайн, повышать комфорт. При Советском Союзе закупалось по 10 тыс. автобусов в год, а сегодня всех испугало, что мы хотим к Евро-2012 ввезти эту тысячу”, - сказал он.

По словам Л.СЕРГИЕНКО, уже подготовлен приказ о нулевой пошлине на автобусы сверхбольшой вместимости и грузовики-тягачи.

Как сообщил президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий РЕВА, ассоциация поддержала эту идею, “чтобы закрыть проблему городского транспорта”.