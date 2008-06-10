В Донецке подготовка к Евро-2009 и Евро-2012 идет по плану

Мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО констатирует, что работы по подготовке к проведению чемпионатов Европы по футболу – юношеского Евро-2009 и Евро-2012 в городе "идут по плану", но без государственной поддержки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"В городе ведутся все плановые работы. Это со стороны города, а со стороны государства те обещания, которые были даны, пока что не выполняются", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он уточнил, что, в частности, практически готова объездная дорога вокруг нового стадиона "Шахтер". "Объездную дорогу ниже нового стадиона "Шахтер" планируем ввести в строй до 1 августа. А на стадионе, я думаю, основные конструкции будут закончены в этом году", - отметил мэр.

Он также заявил, что не верит появляющимся слухам о возможном отказе Польши от проведения Евро-2012. "Я думаю, это чистые происки конкурентов. Это идет со стороны государств, которые хотели иметь этот чемпионат у себя", - считает А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что в Польше также ведутся активные подготовительные работы к Евро-2012. "То, что мне известно от моих коллег из польских городов – из Варшавы, Вроцлава, – там ведутся усиленно плановые работы, которые необходимо выполнять по подготовке к Евро-2012", - отметил мэр Донецка.