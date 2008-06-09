Президент обеспокоен отсутствием согласованной политики Кабмина по подготовке к Евро-2012

Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО беспокоит отсутствие согласованной политики правительства в вопросах подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Президент Украины отмечает, что выполнение мероприятий по подготовке к Евро-2012 усложнено замедленным утверждением порядка их финансирования на текущий год.

Глава государства обращает внимание правительства, что до сих пор не обеспечено формирование нормативно-правовой базы, необходимой для Евро-2012, в частности относительно использования инструментов и механизмов, которые будут способствовать привлечению инвестора для реализации проектов в рамках Евро-2012 и т. п.

«Особую обеспокоенность у главы государства вызывает и ситуация, которая сложилась с подготовкой аэропортов и реконструкцией НСК «Олимпийский», отсутствием консолидированной позиции правительства в данном вопросе, что негативно влияет на имидж страны в мире», - сказала И.ВАННИКОВА.