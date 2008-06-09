Решение о реконструкции «Олимпийского» ухудшит транспортную ситуацию в Киеве

Решение о реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» лишь ухудшит транспортную ситуацию в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на круглом столе по вопросам подготовки к Евро-2012 высказал директор Международного центра перспективных исследований Владимир НИКИТИН.

По его убеждению, подготовку к Евро-2012 нужно было использовать как большое градостроительное мероприятие, которое могло бы более глобально изменить структуру транспортных потоков в Киеве.

«Вместо этого принимаются решения, которые лишь ухудшают ситуацию. «Олимпийский» стадион реконструируют - значит, опять местом притяжения машин становится центр. Абсолютно не понятно, каким образом будет обеспечен паркинг для посетителей стадиона, как будет организовано управление движением такого количества машин. Понятно одно: решение о реконструкции принималось из чисто коммерческих соображений, без какой-либо градостроительной логики, и оно будет иметь ужасные последствия», - отметил эксперт.

В.НИКИТИН считает, что с точки зрения инфраструктуры это решение никак не оправдано.