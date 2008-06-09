Туристические инфраструктуры Киева и Львова наиболее подготовлены к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на круглом столе по вопросам подготовки к Евро-2012 высказал заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов Евгений СТЁПИН.

В свою очередь, заместитель начальника управления по подготовке и проведениЮ Евро-2012 Киевской горгосадминистрации Юрий ГАЛУШКА отметил, что инспекторы УЕФА признали «удовлетворительным» и то, что уже сделано в Киеве в рамках подготовки к Евро-2012, и то, что запланировано сделать.

По его словам, остаются два проблемных момента: это реконструкция стадиона «Олимпийский» и аэропорта «Борисполь». В то же время он отметил, что оба этих объекта не принадлежат к коммунальной собственности Киева.

Относительно строительства нового стадиона к Евро-2012 Ю.ГАЛУШКА заметил: «Если будут решены вопросы землеотвода для нового стадиона, город сможет начать строительство. Ведь сегодня участки, которые предлагаются под новое строительство, не находятся в коммунальной собственности».