Киев теряет право на Евро

Победитель конкурса на реконструкцию НСК «Олимпийский» Archаsia Design Group Ltd. (Тайвань) заявляет о намерении Минсемьи, молодежи и спорта лишить компанию права на реализацию проекта. Копии документов, которыми располагают «i», свидетельствуют, что Минсемьи допускает возможность отказа компании Archаsia в реализации проектного предложения. Ведомство просит Минюст разъяснить последствия отмены результатов конкурса.

Копии документов, которыми располагают «i», показывают, что уже сорваны сроки, установленные 20 мая правительственной рабочей группой для реализации проекта реконструкции НСК «Олимпийский» тайваньской компанией Archаsia Design Group Ltd. «По состоянию на 19.00 30 мая 2008 г. мы не получили ни исходных данных, ни ответов на наш запрос относительно документов, направленный министерству (Минсемьи.— «i») 29 мая 2008 г.»,— пишет президент Archаsia Design Эрик Шу министру Юрию Павленко и просит предоставить эти документы.

По состоянию на 3 июня этих бумаг тайваньцы так и не получили. Зато 3 июня молодежное министерство обратилось к Минюсту за разъяснениями. «Из письма от 03.06.2008 г. Министерство семьи, молодежи и спорта не исключает возможности прекращения переговорного процесса и отказа от реализации проектного предложения компании. Но… односторонний отказ от обязательств не освобождает от ответственности за нарушение обязательств. В соответствии со ст. 623 Гражданского кодекса, должник должен возместить кредитору нанесенные им убытки»,— объясняет в ответном письме замминистра юстиции Виктор Цоклан. По вердикту Минюста, отменять конкурс нельзя. Иначе придется компенсировать Archаsia не только убытки и неполученную прибыль, но и возместить моральный ущерб.

Что просит Archаsia Design

Как писали «i», 30 мая президент Виктор Ющенко в письме к премьеру Юлии Тимошенко выступил с резкой критикой ситуации, сложившейся с реконструкцией НСК «Олимпийский». Именно 30 мая истек срок, предоставленный рабочей группой во главе с вице-премьером Иваном Васюником, для подготовки и подписания договора о реконструкции комплекса с победителем конкурса — тайваньской компанией Archаsia. Согласно этим планам, до 23 мая Минсемьи должно было передать этой компании исходные данные, необходимые для начала выполнения проектирования. Однако этого не произошло. Президент в письме премьеру озвучил свой срок — информацию о принятых мерах он ожидает в течение недели. Срок истекает сегодня.

Согласно акту сверки полученных исходных данных на проектирование (получение которых является необходимым условием для подготовки и заключения договора), из более 15 пунктов нет практически ничего (см. таб.). Archаsia не может сделать проект такой сложной реконструкции, как стадион, если у нее нет документов, которые, например, подтверждают право на земельный участок, включая выдержку из кадастрового плана. «i» нашли этот документ. Как оказалось, по состоянию на 19 мая 2008 г. из предложенного тайваньцам участка для постройки в действительности имеется раза в три меньше земли. И эта немалая территория вокруг НСК находится на стадии оформления прав на нее десятком фирм.

Те документы, которые получила Archаsia, по ее словам, не пригодны для использования. Например, геологические и геодезические изыскания были сделаны в 1968 г. Потом, к слову, министерство забрало бумаги у компании. Топографическая съемка и сводный план инженерных сетей, говорится в письме президента Archаsia, старые и не пригодны для использования.

Минсемьи не предоставило тайваньцам и необходимые чертежи существующего стадиона. А те документы, которые имеются в распоряжении Archаsia, по словам представителя компании, нельзя использовать. Документы и чертежи стадиона хранятся в архиве института ОАО «КиевЗНИИЭП», который является автором проекта строительства НСК «Олимпийский». Однако эти бумаги почему-то оказались недоступными. Предправления ОАО «КиевЗНИИЭП» Валентина Шахнова в письме объяснила тайваньской компании, как ускорить их получение: «В связи с тем, что хранение архивных документов до 2007 г. осуществлялось с нарушением нормативных требований… существенная часть требует восстановления. Срок выполнения восстановительных работ составит не менее трех месяцев. С целью существенного ускорения данной работы просим вас принять участие в восстановлении. Стоимость работ составляет 100 тыс. 47 грн. 10 коп. Для ускорения указанных работ просим перечислить аванс в размере 60 тыс. грн.». Стоит ли удивляться, что тайваньская компания была в шоке, узнав, что у них — победителя конкурса — требуют деньги за бумаги, которые им должны были предоставить бесплатно.

Похожая ситуация и с остальными документами — в акте сверки напротив почти каждого пункта в графе «наличие» стоит одно и то же слово — «нет». При этом непонятно, когда будут готовы все эти данные. Ведь если их действительно нет в наличии в соответствующих ведомствах, то проведение одних только геологических и геодезических изысканий займет как минимум три месяца. А на подготовку полного пакета уйдут и вовсе полгода. К слову, согласно плану работ, принятых правительственной рабочей группой, Киевская горгосадминистрация должна была до 23 мая завершить инженерное обследование территории НСК.

В помощь тайваньцам

Archasia с подлинно восточным терпением пока ограничивается лишь письмами во все отечественные ведомства, надеясь решить вопрос цивилизованно. В компании не понимают, почему их обвиняют в некомпетентности. «Один из представителей министерства заявил, что существуют следующие варианты решения ситуации: или мы возьмем как подрядчиков местную проектную компанию, или нам предложат какую-то «известную украинскую строительную компанию», или нужно отменить результаты конкурса, или выбрать нового победителя без конкурса»,— жалуется Эрик Шу в своем письме одному из правительственных чиновников. Он утверждает, что имеет предварительные договоренности с известной китайской компанией, которая сыграла решающую роль в строительстве объектов олимпиады в Пекине, а украинские компании Archasia хочет привлекать в качестве субподрядчиков.

Эксперты УЕФА, к которым также обращался господин Шу, ответили: «Вопрос не в подрядчике, а в отсутствии данных для проектирования, без наличия которых невозможен проект любого исполнителя». А еще экспертов удивило, что «у победителя конкурса требуют заплатить деньги еще до подписания контракта за информацию, которую клиент — министерство — должен был предоставить бесплатно и без каких-либо предварительных условий».

Как ранее сообщали «i», некоторые участники конкурса на лучший проект по реконструкции стадиона приписывали лобби при выборе победителя двум компаниям: застройщику ХК «Киевгорстрой» и проектировщику «Киевпроект». Напомним, в списке членов конкурсного жюри присутствовали представители этих двух компаний. Например, заместители гендиректора «Киевпроекта» Игорь Гордеев и Константин Кафиев. А перед началом оглашения конкурса замминистра семьи, молодежи и спорта и секретарем жюри стал Сергей Драч, который до этого работал вице-президентом «Киевгорстроя». Главой жюри министерство предлагало назначить почетного президента «Киевгорстроя» Владимира Поляченко. Но он отказался. В руководстве «Киевгорстроя» работал зампредседателя жюри Станислав Сташевский. Он также возглавил межведомственный координационный штаб по реконструкции НСК.

19 мая ХК «Киевгорстрой» уже заявила, что рассчитывает на реконструкцию НСК вместе с тайваньцами. «На данном этапе Archasia Design совместно с «Киевгорстроем» выиграли тендер на разработку проекта реконструкции»,— сообщил президент компании Петр Шилюк. По его словам, в проекте Archasia холдинг выступил гарантийной организацией, которая готова приступить к реализации проекта: «Мы готовы взять этот проект, мы вместе выиграли конкурс. Но договор о сотрудничестве еще не подписан».

Эту информацию сразу же опроверг молодежный министр Юрий Павленко: «Мы рекомендовали Archasia встретиться с максимальным количеством организаций и изучить наш строительный рынок. Следующим этапом после подписания будет оглашение конкурса на генподрядчика и так называемого генадаптера — компанию, которая приведет проект Archasia к отечественным требованиям строительства и проектирования»,— рассказал «i» господин Павленко. Но при этом самих тайваньцев письмом (копией которого располагают «i») уведомили, что условием их победы является участие компаний «Киевгорстрой» (как главного подрядчика) и «Киевпроект» (как главного проектировщика). Поэтому привлечение этих компаний «должно быть обязательным», говорится в письме к компании Archasia.

Что будет дальше

Президент тайваньской компании Эрик Шу видит дальнейшее развитие ситуации таким образом: «Существует желание безосновательно лишить нашу компанию права на реализацию проекта. Если министерство не исправит ситуацию с получением исходных данных, то Archasia не сможет гарантировать исполнение своих работ в сроки, которые требует УЕФА». А формулировка «не может гарантировать сроки», как сообщали «i», была использована в марте для того, чтобы провести новый конкурс и отказаться от проекта реконструкции НСК немецкой компании Hochtief. И это после того, как в 2007 г. Минсемьи во главе с Виктором Коржом провело переговоры с 26 компаниями из разных стран и остановилось на варианте фирмы Hochtief как наиболее оптимальном.

Словом, страна снова оказывается перед риском очередного судебного разбирательства в случае, если отечественное правительство откажется и от услуг тайваньцев. А 25 июня в Киев приедут инспекторы УЕФА. Ровно месяц назад Archasia уже презентовала им свой проект реконструкции НСК «Олимпийский»; и тогда футбольные эксперты отметили, что исходных данных нет. Если ничего не поменяется, то вердикт повторится и в этот раз. А украинская сторона сможет обвинить тайваньцев, например, в невыполнении сроков.

Новый конкурс объявить можно, но вряд ли можно успеть реконструировать стадион в срок. Разве что исходные данные для проектирования вдруг найдутся — и появится подготовленный проект реконструкции стадиона НСК. Но это тоже вряд ли понравится экспертам УЕФА. Так как тайваньская компания информировала их о ходе ситуации постоянно, то НСК «Олимпийский» могут просто лишить права проводить финальный матч и перенести его, например, в Донецк. Но в таком случае тайваньская компания наверняка подаст в суд и — скорее всего (что подтверждают и чиновники Минюста) — выиграет. А потом за обиженными тайваньцами на Украину в суд подаст и немецкая Hochtief, которой тоже не дали воплотить проект реконструкции НСК.

Впрочем, вполне возможно, наши чиновники уже не верят, что Евро-2012 будет в Украине. Значит, остается лишь ждать, что 27 июня у нас заберут чемпионат. И тогда можно не только не реконструировать главный стадион страны, но и не сносить ТРЦ «Троицкий» другие постройки вокруг стадиона. Главное — чтобы потом сам НСК «Олимпийский» не был объявлен аварийной конструкцией, а на его месте не появилось очередное высотное здание в центре столицы.

Хронология реконструкции

■ 14 апреля 2008 г. тайваньскую компанию Archаsia Design Group Limited огласили победителем конкурса на лучший проект реконструкции НСК «Олимпийский». Инициируются переговоры для заключение договора с украинской стороной.

■ 23 апреля 2008 г. Archаsia официальным письмом просит Минсемьи предоставить исходные данные для проектирования.

■ 5-9 мая 2008 г. проходят переговоры и встречи между обеими сторонами. Министерство обещает дать данные для проектирования

до 12 мая 2008 г.

■ 20 мая рабочая группа по реализации проекта реконструкции НСК «Олимпийский» во главе с вице-премьером Иваном Васюником обязывает Минсемьи до 23 мая предоставить тайваньцам документы и чертежи.

■ 24 мая 2008 г. представители Archаsia приезжают в Украину второй раз. Однако необходимых бумаг не получают.

■ 26-27 мая 2008 г. Archаsia просит презентовать свой проект экспертам УЕФА. Тайваньцы делают проект на основе базовых данных. УЕФА делает замечание, что проект построен на неактульной информации. Министерство опять просят дать исходные данные.

■ 30 мая 2008 г. президент Виктор Ющенко пишет письмо премьеру Юлии Тимошенко о проблемах с реконструкцией НСК и просит не допустить международного скандала.

■ 3 июня Виктор Ющенко вызывает на встречу всех чиновников, отвечающих за проведение Евро-2012 и реконструкцию НСК. Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко доложил президенту о подготовке к реконструкции НСК «Олимпийский».

■ 3 июня Минсемьи пишет запрос в Минюст с просьбой разъяснить, какие санкции ждут страну, если конкурс будет отменен.

Таблица. Акт сверки исходных данных на проектирование

http://eizvestia.com/img_inform/861/861_Page_09.gif

«Экономические Известия», 9 июня