К Евро-2012 во Львове реконструируют диагностический центр

На подготовку к Евро-2012 областного диагностического центра во Львове предусмотрено 5,4 млн евро

Во Львовском областном государственном региональном клиническом лечебно-диагностическом центре проведут реконструкцию помещений и их подготовку под монтаж нового медицинского оборудования к Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, по предварительным расчетам, общая стоимость проекта реконструкции диагностического центра составляет 5,4 млн евро.

Диагностический центр определен основным лечебно-профилактическим заведением для предоставления стационарной экстренной медицинской помощи гостям города и жителям во время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу во Львове.