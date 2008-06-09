Из Австрии будут выдворены более 100 немецких фанов

Австрийская полиция 8 июня задержала в городе Клагенфурт 140 немецких футбольных фанов, которые выкрикивали нацистские лозунги.

Хулиганы также пытались устроить несанкционированное шествие по городу перед началом матча І тура чемпионата Европы в группе "В" между сборными Германии и Польши.

Полиция вмешалась, прежде всего, потому, что пропаганда нацизма в Австрии запрещена законом. После того, как личности задержанных будут установлены, они будут выдворены из страны за нарушение общественного порядка и призывы к насилию.

Матч Евро-2008 Германия – Польша завершился со счетом 2:0 в пользу немецкой сборной.