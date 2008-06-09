В Швейцарии стартовал чемпионат Европы по футболу 2008 года

В Базеле (Швейцария) в субботу состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Как передает Газета.ru, главный судья матча открытия Швейцария – Чехия Роберто РОЗЕТТИ дал стартовый свисток.

На групповом этапе (7-18 июня) каждая команда проведет по три матча с соперниками по квартету, и по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды чемпионата в поединках на вылет. Матчи 1/4 финала пройдут 19-22 июня, полуфинала - 25-26 июня, финал состоится в последний день чемпионата, 29 июня.

Главным фаворитом Евро-2008 подавляющее большинство букмекерских контор считает Германию. Дальше в порядке снижения достоверности завоевания золота расположились команды Испании, Италии, Португалии и Франции.

Матчи чемпионата будут принимать восемь городов: по четыре в Австрии (Вена, Клагенфурт, Зальцбург, Инсбрук) и Швейцарии (Берн, Цюрих, Женева, Базель). Начиная с четвертьфинала, футбольными центрами Европы будут Вена и Базель, финал пройдет в столице Австрии на арене "Ернст Хаппель Штадион", который вмещает около 50 тысяч зрителей.

Среди тех, кто уже объявил о намерении посетить Австрию в период проведения чемпионата – канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ, генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН, глава Европейской комиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ, лауреат Нобелевской Премии Мира Лех ВАЛЕНСА, король Испании Хуан КАРЛОС І, британский премьер Гордон БРАУН и др.

Впервые победитель первенства Старого Мира был определен в 1960 году, когда в финальном матче в Париже сборная СССР обыграла команду Югославии со счетом 2:1, забив решающий мяч в дополнительное время. Также чемпионами Европы становились сборные Германии (1972, 1980, 1996), Франции (1984, 2000), Испании (1964), Италии (1968), Чехословакии (1976), Нидерландов (1988), Дании (1992) и Греции (2004).

Победитель чемпионата Европы получает "Кубок Анри Делоне", названный так в честь первого генерального секретаря Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), который впервые предложил идею проведения европейского первенства. Кубок был стилизованной серебряной амфорой с барельефом, на котором изображен юноша, играющий в мяч.