ФФУ поздравляет журналистов с профессиональным праздником

Федерация футбола Украины поздравляет работников средств массовой информации с днем журналиста

Поздравление президента Федерации футбола Украины, члена Исполкома УЕФА Григория СУРКИСА размещено на официальном сайте ФФУ.

“От имени национальной федерации футбола Украины выражаю самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника. Именно благодаря вам мы каждый день узнаем о важных событиях в мире футбола, осмысливаем его историю и современные тенденции, анализируем пути развития, заглядываем в будущее”, - говорит Г.СУРКИС.

“Вместе с вами мы делаем общее дело. Ваша миссия независимого журналиста приобрела особенный вес именно сейчас - в свете подготовки Украины и Польши к проведению финальной части Евро-2012. От вашей настойчивости, объективности и профессионализма в значительной мере будет зависеть то, насколько успешно страна подготовится к этому нерядовому в ее жизни событию”, - убежден он.

Президент ФФУ желает журналистам крепкого здоровья, вдохновения и удачных творческих находок, интересных тем и добрых новостей, наполнения профессиональных и личных замыслов, семейного счастья, верных и независтливых друзей, заслуженного почета и неисчерпаемого воодушевления.

“Удачи вам в вечном журналистском поиске”, - отмечается в приветствии Г.Суркиса.