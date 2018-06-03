Оксана Слюсаренко: “Прорубить окно в Европу” можно только, объединив усилия

После достаточно удачного выступления на Евровиденье нашей соотечественницы Ани Лорак, которая уверенно заняла второе место и имела шансы на победу, Европа снова заговорила об Украине как ярком, современном европейском государстве. По-видимому, именно наши земляки: спортсмены, художники, артисты, политики и другие подарили нам большой шанс доказать эти утверждения и оценки наших соседей. Однако для удачной подготовки спортивного события такого масштаба одного таланта будет маловато, нужны четкие, консолидированные, производительные и последовательные действия всех лиц и учреждений, которые связаны с процессом организации украинской части Евро 2012.

Недавно Украину посетила делегация УЕФА, члены которой очень придирчиво изучали состояние подготовки нашего государства к проведению Евро, и кроме оценок в промежуточном отчете сформулировали советы относительно оптимизации усилий украинской стороны.

Организация и проведение турнира такого уровня состоит из многих составляющих: инфраструктурной, безопасности, кадровой, инвестиционной, материальной, и в спортивной. По каждой из них мы должны отчитываться о не просто улучшении нынешнего состояния дел, но даже о переломе, ускорении, непрестанном движении в нужном направлении. Это - цель, но действительность выглядит не такой приятной.

Например, в гостиничной сфере мы имеем такие показатели: при относительно неплохом обеспечении украинских городов, которые примут матчи Евро 2012 трехзвездочными гостиницами, Киеву на сегодняшний день не хватает более шести тысяч гостиничных номеров класса четырех и пяти звезд, Львову две с половиной тысячи, Днепропетровску более двух с половиной тысяч, Донецку три с половиной тысячи, Харькову более трех тысяч и Одессе более двух тысяч, но только номеров в пятизвездочных гостиницах. В соответствующем генплане по подготовке гостиничной инфраструктуры к проведению Евро 2012 эти потребности учтены с определенным запасом, что позволит существенно улучшить туристическую привлекательность Украины и после проведения большого футбольного праздника.

Критическую оценку европейских специалистов получили наши аэропорты. Каждый из основных аэродромов получил очень высокий общий статус риска - Красный.

Киевский аэропорт Борисполь пересмотрел и изменил фазы многих своих проектов развития так, что они будут готовы после 2012 года. Теперь данная программа является реальной для воплощения, но есть проблема недостаточной пропускной способности для Чемпионата. Сейчас ожидается уточнение данных - особенно следует обратить внимание на факт не введения строительства к эксплуатации предложенного нового терминала до декабря 2011 года. Необходимо получить основные схемы и повторно оценить пропускную способность. Киев является основными воротами Турнира - необходимо продолжать мониторинг и разработать планы использования резервных мощностей.

Статус риска Львовского аэропорта очень большой, так как дата окончания реконструкции взлетно-посадочной полосы 2012 год, и даже при условии реализации планов развития (Программу и проект еще необходимо подтвердить) похоже, что будет значительный дефицит пропускной способности. Мониторинг проектов и развитие резервных мощностей являются жизненно необходимыми.

По Днепропетровску необходимо провести огромный объем работ, так как в развитии нуждаются все сферы деятельности аэропорта. Планируется окончание выполнения работ до 2011 года. Хотя проектирование, как и другие работы на местности еще не начинались. Следует обратить внимание, что даже при условии реализации всех проектов развития, будет наблюдаться дефицит пропускной способности в сравнении с потребностями турнира.

Окончание работ по развитию Донецкого аэропорта запланировано до 2012 года. Планы развития очень большие. Несмотря на то, что строительство взлетно-посадочной полосы уже началось, еще нет полного финансирования начатых работ, хотя правительство заверило, что выделит надлежащее финансирование. Даже в случае своевременной реализации всех проектов развития, останется дефицит пропускной способности в сравнении с требованиями Турнира, Нужно принять во внимание, что Донецк значительно увеличил свои прогнозы в сравнении с предоставленными к УЕФА перед этим, например он теперь почти вдвое выше текущей пропускной способности Киева. Необходимо проверить, действительно ли это так.

Одесса имеет план развития, что ставит большие задания, однако еще до сих пор не начаты работы, даже проектирование. Статус планов развития считается очень рискованным, до этого также присоединяется то, что дата завершения планируется на конец 2011 года. Это дает мало времени на покрытие задержек по проекту. (теперь отсутствующий проект так же как и подрядчик и финансирование, не завершенное проектирование). Время введения в эксплуатацию терминала необходимо пересмотреть. Необходимо проводить мониторинг планов хода работ и финансирования. Необходимо отметить, что даже при реализации всех планов развития имеющаяся пропускная способность может оказаться меньше прогнозируемых потребностей Турнира.

Аэропорт г. Харькова в его текущем состоянии (маленький терминал, взлетно-посадочная полоса в плохом состоянии) на данный момент не имеет возможности обслуживать проведение чемпионата Евро-2012, для этого необходимо реализовать существенные проекты развития. Частный инвестор сотрудничает с местной властью и правительством для гарантирования финансирования проекта. Есть вопрос относительно реконструкции взлетно-посадочной полосы, так как проект реконструкции еще не завершен. Необходимо провести мониторинг проектов развития для обеспечения выполнения работ своевременно. Даже при реализации всех проектов реконструкции, аэропорт Харькова будет иметь недостачную пропускную способность в сравнении с требованиями УЕФА. Альтернативные поддерживающие аэропорты и развитие резервных планов являются жизненно необходимыми.

Существенные замечания мы получили относительно реконструкции главной спортивной арены Украины НСК «Олимпийский». Эксперты УЕФА считают, что проект находится в начальной стадии. Последующие выводы относительно проекта и сроков его выполнения не могут быть сделаны пока не будут предоставлены обновленные планы и проектная документация. Введение в эксплуатацию к середине 2010 года, по мнению иностранных специалистов, является невозможным. Если правительство не будет способным заключить контракт на единственного исполнителя проектных и подрядных работ до июня, работы по проектированию скорее всего не завершатся своевременно для того, чтобы начать строительство в октябре 2008 года. Если строительные работы не начнутся до конца 2008 года, комиссия УЕФА больше не будет считать проект возможным для реализации.

В связи с чрезвычайной важностью для Украины проведения Евро 2012 на высоком уровне с одной стороны, и из другой, с проблемами, которые остаются без решения, Президент Виктор Ющенко обратился к главе Правительства с письмом, в котором прежде всего просил обратить внимание на незавершенность подготовки программно-плановых документов, в частности, отсутствие отраслевых программ подготовки к Евро-2012 Министерства иностранных дел, Министерства топлива и энергетики, Министерства окружающей среды, несогласованность с соответствующими центральными органами исполнительной власти региональных программ Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой областей и отсутствие пакета проектов нормативно-правовых документов, которые должны обеспечить надлежащий уровень проведения чемпионата.

Глава государства также попросил в кратчайшие сроки совместно с органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти, другими заинтересованными структурами и организациями устранить существующие противоречия, найти компромиссные варианты решения проблемных вопросов подготовки аэропортов, срочно разработать и утвердить генеральные планы и концепции развития основных и резервных аэропортов городов, которые принимают чемпионат.

Президент требует активизации перестройки автомобильного соединения, в частности, автомобильных дорог общего пользования в направлении Польши, городов, в которых будут проходить матчи чемпионата, Автономной Республики Крым, а также дорог по специальным туристическим маршрутам, согласования их с соответствующими пунктами пропуска на границе государства и тому подобное.

Для надлежащей подготовки железнодорожного соединения Виктор Ющенко предложил Правительству создать рабочую группу с привлечением соответствующих центральных органов исполнительной власти, других государственных учреждений и организаций для рассмотрения инвестиционных проектов, в частности, проекта строительства «евроколеи» в г. Львове, и подготовки соответствующих выводов.

Для предотвращения промедлений с выполнениями поручений Президента, а также для координации работы всех органов власти, причастных к подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года, создан и активно работает Координационный совет, Председателем которого является Президент Украины. Именно деятельность этого координирующего органа должна предкатить постоянные споры лиц и организаций, задействованных в организации проведения Евро 2012 в Украине, относительно объемов полномочий, контроля за распределением финансов и определения победителей тех или других конкурсов и тендеров по участию в проекте. Вся информация относительно деятельности Координационного Совета и состояния дел по подготовке украинской части Евро 2012 будет выложена на сайте этого органа, который разрабатывают украинские специалисты с учетом европейских стандартов и новейших тенденций.

Опыт, в том числе личный, свидетельствует о том, что лишь сильная и ответственная личность способна успешно заврешить дело, где слишком многие участники думают не об общем результате, а о собственной выгоде. Поэтому я уверена, что именно Президент и возглавляемый им Координационный Совет станут мощным, работоспособным, интеллектуально насыщенным, жестким в вопросах отчетов, и объединяющим для разнообразных участников проекта органом, что докажет Европе: Украина, как настоящее европейское государство, высоко ценит доверие, которое ей продемонстрировал футбольный мир, и всегда добросовестно выполняет взятые на себя обязательства ради благосостояния собственного народа и счастья миллионов болельщиков футбола во всем мире.

Оксана Слюсаренко,

заместитель Главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины,

секретарь Координационного совета