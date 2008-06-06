На Евро-2008 будет работать 5 тыс. волонтеров из разных стран

На чемпионате Европы по футболу 2008 года будет работать 5 тыс. волонтеров, среди которых граждане самых различных государств.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, две трети всех волонтеров являются представителями Австрии и Швейцарии, но всего в штат набраны граждане 75 государств, включая такие экзотические страны, как Коста-Рика, Того, Уганда, Индонезия и Непал. Все они прошли обучающие курсы и теперь готовы к оказанию помощи болельщикам, представителям СМИ и гостям чемпионата.

Волонтеры, которые будут заняты в 14 различных сферах, прошли специальную подготовку - от курсов вождения до развития навыков работы с терминалом по проверке аккредитаций.

Директор Евро-2008 со швейцарской стороны Кристиан МУТШЛЕР отметил работу, проделанную волонтерами в этом месяце.

"Волонтеры - это наш первый большой успех, ведь мы получили около 18 тыс. заявок от кандидатов. Мы стали свидетелями огромного интереса, а анкеты приходили со всего света. В восьми городах чемпионата мы провели около десяти тысяч интервью, чтобы отобрать пять тысяч волонтеров", - сказал он.

По словам К.МУТШЛЕРА, в шести городах будет работать по 500 волонтеров, а в Базеле и Вене их будет в два раза больше.

«Волонтеры будут помогать в сфере транспорта, обслуживания, будут работать с прессой и на стадионах", - сказал он.

Як известно, чемпионат Европы по футболу состоится с 7 по 29 июня в Австрии и Швейцарии.