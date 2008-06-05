Червоненко заявляет о навязывании Archasia Design Group подрядчика
Он недоволен финансированием процесса подготовки к проведению Евро-2012
Червоненко заявляет о навязывании Archasia Design Group подрядчика
Председатель Национального агентства по подготовке к проведению финальной части чемпината Европы по футболу 2012 года Евгений Червоненко заявляет о попытках навязывания компании Archasia Design Group (Тайвань) подрядчика по выполнению работ по реконструкции НСК "Олимпийский".
Об этом он сказал, выступая на 5-м Украинском инвестиционном форуме "Украина-2008: реальность и перспективы", организованным "Альфа-Банком".
"Теперь идут попытки победителю (Archasia Design) просто навязать подрядчика", - сказал он.
При этом Червоненко не уточнил, кто именно совершает такие попытки.
Он отметил, что Archasia Design имеет право сама выбирать подрядчика работ и предостерег инициаторов такого давления от подобных действий.
"Если это произойдет, то можете забыть об инвестициях в Евро", - подчеркнул Червоненко.
Кроме того, он выразил недовольство слабым финансированием процесса подготовки к проведению Евро-2012.
Как уже сообщалось, 14 апреля Archasia Design стала победителем конкурса по разработке проекта реконструкции НСК "Олимпийский" в Киеве.
"Українські новини"