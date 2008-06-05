УЕФА не собирается забрать Евро-2012 у Украины и Польши

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отрицает сообщение о том, что он якобы думает забрать Чемпионат Европы 2012 года у Украины и Польши. Эта информация не отвечает действительности, заявил представитель УЕФА информагентству «Франс-пресс». Ране немецкие источники сообщили, что в УЕФА якобы ведутся усиленные консультации о возможности проведения первенства в другой стране. Причиной называлась недостаточная подготовка Украины и Польши к проведению Чемпионата, в частности проблемы с инфраструктурой. В июле председатель УЕФА Мишель Платини планирует лично посетить Украину и Польшу и ознакомиться с ходом подготовки к Евро-2012.

Немецкая волна