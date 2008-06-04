Донетчину инспектируют к Евро 2009 среди юношей

17:09, 04 июня 2008
Футбол 2012
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Матчи пройдут в  Донецке и Мариуполе

 

Донетчину инспектируют к Евро 2009 среди юношей

Эксперт УЕФА Клаудио Негрони провел инспекцию спортивных сооружений и гостиниц Донецка и Мариуполя в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы 2009 года по футболу среди юношей до 19 лет в Украине.

Как сообщили УНИАН в Национальном  агентстве по  подготовке Евро-2012,  эксперт УЕФА имел встречи  с первым заместителем главы облгосадминистрации С. Дергуновым, председателем областного совета А. Близнюком,  представителями Федерации футбола Украины.

 Господин Негрони сообщил о своих предварительных  выводах как эксперта УЕФА относительно подготовки области к проведению Евро-2009.

По его мнению, органы власти как в центре и на местах обеспечили  высокий уровень подготовки региона, его спортивной инфраструктуры к будущим матчам Евро-2009. Эксперт УЕФА выразил мнение о том, что юношеский чемпионат  станет серьезным экзаменом для Украины в плане подготовки к Евро-2012.

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