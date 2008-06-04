Подготовку гостиничного хозяйства Харькова и области признано удовлетворительной

Третий этап работы межведомственной группы по вопросам мониторинга инвестиционных проектов строительства и реконструкции гостиничной сети в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу прошел в Харькове и области.

Как сообщили УНИАН в Национальном агентстве по проведению Евро-2012, во время пребывания в регионе межведомственной группой проведено встречи с руководителями города и области, в частности с первым заместителем городского головы – руководителем программы Харьков-Евро-2012 О. Кравцовым, другими ответственными должностными лицами и специалистами местных органов власти, а также представителями иностранных и отечественных инвесторов.

Члены межведомственной группы ознакомилась с процессом подготовки таких объектов, как гостиницы: «Виктория», «Мир», «Космополит», «Аврора», «Бибиков», «Харьков» в городе Харькове, «Солнечный» в Дергачивскому районе, общежития Национальной юридической академии Я.Мудрого, санаторий «Роща» в Харьковском районе, развлекательно-гостиничный комплекс «Карнавал» в Змиевском районе, тренировочные базы: ФК«Металлист» и ФК «Харьков» в смт Высокий, а также стадион «Динамо». Также были осмотрены земельные участки, которые отведены для строительства 5-ти и 4-х звездных гостиниц, изучены условия и особенности инвестиционных проектов.

На итоговом совещании была признанной удовлетворительной динамика подготовки гостиничного хозяйства города и области.

В связи с тем, что в регионе, даже с учетом запланированного строительства, остается дефицит номерного фонда в 5-звездных гостиницах, которые необходимы для размещения официальных делегаций, органам исполнительной власти города и области предложено отыскать дополнительные варианты.

Также было решено рассмотреть предложения Харьковского городского совета о совместных с Полтавским городским советом действиях по обеспечению гостей чемпионата дополнительными услугами гостиничного хозяйства и по развитию туристической инфраструктуры согласно требований УЕФА ( в соответствии с подписанным Соглашением о сотрудничестве между городскими советами Харькова и Полтавы).

Следующий этап работы межведомственной группы пройдет в Одессе.