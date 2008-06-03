Президент провел встречу по вопросам подготовки Евро-2012

Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрием Павленко и председателем Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгением Червоненко.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, основная тема встречи – подготовка и проведение в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Глава государства уделил особенное внимание ситуации, которая сложилась с подготовкой аэропортов к этому событию, и реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве.

Во время встречи министр по делам семьи, молодежи и спорта доложил Президенту о подготовке к реконструкции НСК «Олимпийский». В частности, речь идет об определении министерством как заказчиком реконструкции компании-победителя конкурса на лучший архитектурный проект комплекса.