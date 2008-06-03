КМДА возобновит демонтаж ТРК «Троицкий»

Киевская городская государственная администрация намеревается возобновить демонтаж торгово-развлекательного комплекса «Троицкий» перед НСК «Олимпийский» до 25 июня этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя КМДА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он поручил Главному управлению капитального строительства провести тендер для определения генерального подрядчика по сносу объекта, поскольку «Киевметрострой» и ООО «Юджин» не выявляют желания его сносить.

«Дешевле заложить 10-15 млн. грн. (в городской бюджет - УНИАН) и забыть об этой проблеме», - сказал он.

А.Голубченко также отметил, что до 25 июня должен быть разработан проект демонтажа ТРК «Троицкий».

Он уточнил, что на доработку проекта отводится неделя, или КМДА примет решение снести объект полностью в связи с тем, что ООО «Юджин» систематически не выполняет поручения киевской власти.

По словам начальника «Киевгосэкспертизы» Анатолия КАРМИНСКОГО, он даст позитивное заключение относительно проекта, если будет определен генподрядчик по его демонтажу. «Киевгосэкспертиза» должна определить стоимость работ по демонтажу объекта. Согласно проекту, представленному ООО «Юджин», стоимость демонтажа будет составлять 21,4 млн. грн.

По словам участников совещания, демонтаж объекта может занять около 3 месяцев.

А.Голубченко также отметил, что ООО «Юджин» не предоставил официальный ответ относительно 3-х земельных участков (на улице Попудренко, Заболотного и Семеренко), предложенных КМДА в качестве компенсации.

Представитель ООО «Юджин» сообщил, что компания предоставит ответы относительно двух участков на протяжении недели. А относительно третьей - продолжит изучать ситуацию.

Кроме того, А.Голубченко сообщил, что сейчас отрабатывается проект реконструкции НСК «Олимпийский», а также схемы эвакуации зрителей из стадиона, и именно от этого будет зависеть, к какой отметке необходимо сносить ТРК «Троицкий».

Также А.Голубченко сообщил, что 25 июня Киев посетит инспекция УЕФА, которая будет проверять ход подготовки украинской столицы к чемпионату Европы.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года, если не будет демонтирован торгово-развлекательный комплекс “Троицкий”, который строился перед стадионом.

Столичная власть предложила компании-застройщику “Юджин” три земельных участка как компенсацию за расходы, связанные со сносом “Троицкого”.

После предыдущих договоренностей 20 марта начался демонтаж “Троицкого”, однако спустя некоторое время эти работы были остановлено.

По информации СМИ, на последнем рабочем совещании, которое состоялось 12 мая, А.Голубченко объяснил задержку демонтажа недостроенного ТРК тем, что до сих пор не определен земельный участок для компенсации владельцу центра и не получено выводов экспертизы относительно стоимости компенсации.

14 мая А.Голубченко сообщил, что компания “Юджин” согласилась в качестве компенсации за снос недостроенного “Троицкого” взять в пользование земельный участок в Голосеевском районе столицы возле национального комплекса “Экспоцентр Украины”.

Напомним, площадь участка будет зависеть от суммы компенсации, которая будет определена в денежном эквиваленте.