Польских инвесторов сдерживают взятки и налоги

В Украине заметили инфляционные риски, несовершенную систему налогообложения и взятки

Украинцы и поляки обсудили проблемы подготовки к чемпионату из футбола Евро-2012.

Как сообщает радио "Немецкая волна", дискуссии состоялись в рамках второго украинско-польского форума бизнеса, который завершился на этих выходных во Львове.

Форум собрал свыше сотни бизнесменов, политиков, чиновников и экспертов. Два дня они обсуждали возможности привлечения иностранного капитала в перестройку инфраструктуры городов, где пройдет чемпионат по футболу. Украинские бизнесмены сетовали на перемещение товаров через украинско-польскую границу, на двойную сертификацию и визовый режим. Как свидетельствуют социологические исследования, польские предприниматели пока еще не готовы вкладывать деньги в украинскую экономику. По словам представителя польского банка „РКО ВР” Кшиштофа Телеги, польских инвесторов сдерживают большие инфляционные риски, несовершенная система налогообложения, в частности - невозвращение НДС, и взятки, которые часто достигают до 30 процентов от всей инвестиции. В то же время, поляки считают, что строительство, гостиничный бизнес и пищевая промышленность является наиболее перспективными отраслями относительно инвестирования в украинскую экономику. Между тем польские эксперты советуют чиновникам Львовщины, готовясь к европейскому футбольному первенству, сосредоточиться на ремонте дорог и перестройке таможенных переходов