Судьба львовского стадиона решается в Киеве

16:09, 02 июня 2008
Футбол 2012
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На этой неделе должен  быть утвержден проект львовского стадиона к Евро-2012

 

 

Судьба львовского стадиона решается в Киеве

На этой неделе должен  быть утвержден проект львовского стадиона к Евро-2012

"Уже в понедельник-вторник или, максимум, в четверг-пятницу в Киеве утвердят проект стадиона, который будут строить во Львове к Евро-2012", -  заявил начальник главного управления архитектуры и пространственного развития Львовской ОДА Степан Лукашик  во время ІІ Украинско-польского форума бизнеса "Украина-Польша: общие вызовы и интересы".

Чиновник сообщил, что будет апеллировать к руководству города Львова с тем, чтобы уже были начаты земляные работы на месте, где будут строить стадион к Евро-2012. "Эти работы уже можно и нужно начинать, поскольку они займут более месяца", - отметил он.

Степан Лукашик также сообщил, что проект львовского стадиона к Евро-2012 будет разработан до конца июня. "Сейчас идет речь и о том, чтобы участие в финансировании проекта стадиона принимали профессиональные футбольные клубы, и не только Украины", - резюмировал чиновник.

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