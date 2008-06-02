Судьба львовского стадиона решается в Киеве

На этой неделе должен быть утвержден проект львовского стадиона к Евро-2012

"Уже в понедельник-вторник или, максимум, в четверг-пятницу в Киеве утвердят проект стадиона, который будут строить во Львове к Евро-2012", - заявил начальник главного управления архитектуры и пространственного развития Львовской ОДА Степан Лукашик во время ІІ Украинско-польского форума бизнеса "Украина-Польша: общие вызовы и интересы".

Чиновник сообщил, что будет апеллировать к руководству города Львова с тем, чтобы уже были начаты земляные работы на месте, где будут строить стадион к Евро-2012. "Эти работы уже можно и нужно начинать, поскольку они займут более месяца", - отметил он.

Степан Лукашик также сообщил, что проект львовского стадиона к Евро-2012 будет разработан до конца июня. "Сейчас идет речь и о том, чтобы участие в финансировании проекта стадиона принимали профессиональные футбольные клубы, и не только Украины", - резюмировал чиновник.