Евро-2008 может стать самым успешным чемпионатом Европы в истории

Євро-2008 може стати найуспішнішим чемпіонатом Європи в історії

УЕФА сообщает, что на сегодня болельщики из 142 страны мира подали 10 млн. 359 тыс. 177 заявок на приобретение билетов на матчи Евро-2008, которых в результате было продано 1 млн. 50 тыс.