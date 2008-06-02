Евро-2008 может стать самым успешным чемпионатом Европы в истории

15:43, 02 июня 2008
Футбол 2012
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УЕФА сообщает, что на сегодня болельщики из 142 страны мира  подали 10 млн. 359 тыс. 177 заявок на приобретение билетов на матч Евро-2008, которых в результате было продано 1 млн. 50 тыс.

Євро-2008 може стати найуспішнішим чемпіонатом Європи в історії

УЕФА сообщает, что на сегодня болельщики из 142 страны мира  подали 10 млн. 359 тыс. 177 заявок на приобретение билетов на матчи Евро-2008, которых в результате было продано 1 млн. 50 тыс.

 

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