Евро-2008 может стать самым успешным чемпионатом Европы в истории
15:43, 02 июня 2008Футбол 2012
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УЕФА сообщает, что на сегодня болельщики из 142 страны мира подали 10 млн. 359 тыс. 177 заявок на приобретение билетов на матч Евро-2008, которых в результате было продано 1 млн. 50 тыс.
Євро-2008 може стати найуспішнішим чемпіонатом Європи в історії
УЕФА сообщает, что на сегодня болельщики из 142 страны мира подали 10 млн. 359 тыс. 177 заявок на приобретение билетов на матчи Евро-2008, которых в результате было продано 1 млн. 50 тыс.
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