Национальное агентство предлагает изменения в законодательство

Законопроект предусматривает обеспечение прав интеллектуальной собственности УЕФА

Обнародован проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины

«Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012

году по футболу в Украине». Как сообщает сайт Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, Агентством разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».

Как отмечается, Законом Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата

Европы 2012 года по футболу в Украине» определены основные принципы организации

и проведения чемпионата Европы 2012 года по футболу, основные понятия и

полномочия органов государственной власти и местного самоуправления.

В связи с созданием Национального агентства Украины по вопросам подготовки

и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по

футболу изменилась система управления процессами, связанными с подготовкой

и проведением чемпионата. Кроме этого, с целью обеспечения прав интеллектуальной собственности УЕФА вносятся изменения в статью 6 данного Закона,

которые предусматривают защиту интересов УЕФА не только во время проведения

но и во время подготовки к чемпионату.

Учитывая изложенное, с целью приведения законодательства в соответствие с

существующей системой управления процессами подготовки и проведения финальной

части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине, а также обеспечения

интересов УЕФА, Национальным агентством разработан проект Закона Украины

«О внесении изменений в Закон Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».

Электронную версию проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине»

размещено в сети Internet на сайте Национального агентства.

Замечание и предложения к проекту нормативно-правового акта предлагается направлять по адресам:

01601, г. Киев, ул. Саксаганского, 1а, Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу;

01011, г. Киев, ул. Арсенальная, 9/11, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной

политики и предпринимательство в срок до 07.06.2008.

Анализ регуляторного влияния к проекту Закона Украины

«О внесении изменений в Закон Украины

«Об организации и проведении финальной части

чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине»

1. Описание проблемы, которую планируется решить путем вмешательства в

сферу подготовки чемпионата

В соответствии с Соглашением, заключенным Союзом европейских футбольных

ассоциаций (УЕФА) и Принимающими ассоциациями в лице Федерации

футболу Украины и Польской футбольной ассоциации, Правительство должно

сотрудничать с УЕФА, Компанией, уполномоченной УЕФА на представительство

интересов, с целью защиты интеллектуальной собственности, которая касается

турнира, и любых других прав и интересов УЕФА. С целью обеспечения

требований УЕФА Правительством Украины предоставлены соответствующие гарантии относительно обеспечения

проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футбола.

Согласно данному Договору Правительство должно помогать УЕФА и Компании в

обеспечении того, чтобы ни одна третья сторона не организовывала, не проводила

или не была каким-то иным образом прямо или опосредствовано привлеченной

к любой коммерческой программе или деятельности, связанной с чемпионатом

без предварительного согласия УЕФА или Компании.

2.Определение целей государственной регуляции

Целью государственного управления является обеспечение коммерческих прав УЕФА под время

подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

3. Описание альтернатив предложенного регуляторного акта

На данное время альтернативы отсутствуют, так как внедрение отдельного законодательства

для защиты интеллектуальной собственности в связи с чемпионатом является прямым требованием УЕФА.

4. Описание механизмов и мероприятий для решения проблемы

Предоставленным проектом предусматривается обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности

УЕФА не только во время проведения, но и во время подготовки к чемпионату

что является выполнением государством Украиной принятых на себя обязательств в соответствии с предоставленными гарантиями.

5. Обоснование возможности достижения определенных целей в случае принятия

регуляторного акта

В случае принятия регуляторного акта будут реализованы требования УЕФА, изложенные

в Соглашении о проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу

а также обеспечены гарантии, предусмотренные Законом Украины «Об организации и

проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».

6. Характеристика ожидаемых последствий внедрения предусмотренных мероприятий

Предложенные изменения обеспечат проведение финальной части чемпионата

Европы 2012 года по футболу и утверждению авторитета Украины на международной арене.

7. Обоснование срока действия предложенного регуляторного акта

Срок действия предложенного законопроекта обусловливается сроками

подготовки и проведения чемпионата Европы 2012 года.

8. Показатели результативности акта

Внедренные изменения обеспечат гарантии УЕФА, в результате чего будет

проведен чемпионат Европы 2012 года в Украине, в результате чего будут привлечены

иностранные инвестиции и обеспечено поступления в государственный и местные бюджеты.

9. Отслеживание результативности акта

Отслеживание результативности регуляторного акта будет осуществляться Национальным агентством Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части

чемпионату Европы 2012 года по футболу на протяжении срока подготовки и проведения чемпионата.