Национальное агентство предлагает изменения в законодательство
Законопроект предусматривает обеспечение прав интеллектуальной собственности УЕФА
Национальное агентство предлагает изменения в законодательство
Законопроект предусматривает обеспечение прав интеллектуальной собственности УЕФА
Обнародован проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины
«Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012
году по футболу в Украине». Как сообщает сайт Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, Агентством разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».
Как отмечается, Законом Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата
Европы 2012 года по футболу в Украине» определены основные принципы организации
и проведения чемпионата Европы 2012 года по футболу, основные понятия и
полномочия органов государственной власти и местного самоуправления.
В связи с созданием Национального агентства Украины по вопросам подготовки
и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по
футболу изменилась система управления процессами, связанными с подготовкой
и проведением чемпионата. Кроме этого, с целью обеспечения прав интеллектуальной собственности УЕФА вносятся изменения в статью 6 данного Закона,
которые предусматривают защиту интересов УЕФА не только во время проведения
но и во время подготовки к чемпионату.
Учитывая изложенное, с целью приведения законодательства в соответствие с
существующей системой управления процессами подготовки и проведения финальной
части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине, а также обеспечения
интересов УЕФА, Национальным агентством разработан проект Закона Украины
«О внесении изменений в Закон Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».
Электронную версию проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине»
размещено в сети Internet на сайте Национального агентства.
Замечание и предложения к проекту нормативно-правового акта предлагается направлять по адресам:
01601, г. Киев, ул. Саксаганского, 1а, Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу;
01011, г. Киев, ул. Арсенальная, 9/11, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной
политики и предпринимательство в срок до 07.06.2008.
Анализ регуляторного влияния к проекту Закона Украины
«О внесении изменений в Закон Украины
«Об организации и проведении финальной части
чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине»
1. Описание проблемы, которую планируется решить путем вмешательства в
сферу подготовки чемпионата
В соответствии с Соглашением, заключенным Союзом европейских футбольных
ассоциаций (УЕФА) и Принимающими ассоциациями в лице Федерации
футболу Украины и Польской футбольной ассоциации, Правительство должно
сотрудничать с УЕФА, Компанией, уполномоченной УЕФА на представительство
интересов, с целью защиты интеллектуальной собственности, которая касается
турнира, и любых других прав и интересов УЕФА. С целью обеспечения
требований УЕФА Правительством Украины предоставлены соответствующие гарантии относительно обеспечения
проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футбола.
Согласно данному Договору Правительство должно помогать УЕФА и Компании в
обеспечении того, чтобы ни одна третья сторона не организовывала, не проводила
или не была каким-то иным образом прямо или опосредствовано привлеченной
к любой коммерческой программе или деятельности, связанной с чемпионатом
без предварительного согласия УЕФА или Компании.
2.Определение целей государственной регуляции
Целью государственного управления является обеспечение коммерческих прав УЕФА под время
подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.
3. Описание альтернатив предложенного регуляторного акта
На данное время альтернативы отсутствуют, так как внедрение отдельного законодательства
для защиты интеллектуальной собственности в связи с чемпионатом является прямым требованием УЕФА.
4. Описание механизмов и мероприятий для решения проблемы
Предоставленным проектом предусматривается обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности
УЕФА не только во время проведения, но и во время подготовки к чемпионату
что является выполнением государством Украиной принятых на себя обязательств в соответствии с предоставленными гарантиями.
5. Обоснование возможности достижения определенных целей в случае принятия
регуляторного акта
В случае принятия регуляторного акта будут реализованы требования УЕФА, изложенные
в Соглашении о проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу
а также обеспечены гарантии, предусмотренные Законом Украины «Об организации и
проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».
6. Характеристика ожидаемых последствий внедрения предусмотренных мероприятий
Предложенные изменения обеспечат проведение финальной части чемпионата
Европы 2012 года по футболу и утверждению авторитета Украины на международной арене.
7. Обоснование срока действия предложенного регуляторного акта
Срок действия предложенного законопроекта обусловливается сроками
подготовки и проведения чемпионата Европы 2012 года.
8. Показатели результативности акта
Внедренные изменения обеспечат гарантии УЕФА, в результате чего будет
проведен чемпионат Европы 2012 года в Украине, в результате чего будут привлечены
иностранные инвестиции и обеспечено поступления в государственный и местные бюджеты.
9. Отслеживание результативности акта
Отслеживание результативности регуляторного акта будет осуществляться Национальным агентством Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части
чемпионату Европы 2012 года по футболу на протяжении срока подготовки и проведения чемпионата.