Киев. 30 мая. УНИАН. Евро-2008 может стать самым успешным чемпионатом Европы в истории.

Соответствующие статистические данные размещены на официальном сайте УЕФА.

Сообщается, что уже сегодня болельщики из 142 стран мира подали 10 млн. 359 тыс. 177 заявок на приобретение билетов, которых в итоге было продано 1 млн. 50 тыс.

Перед турниром работникам СМИ будет выдано 10 тыс. аккредитаций.

Тех, кто не сможет смотреть футбольные матчи на стадионах, с радостью ждут на сайте euro2008.com, ожидающем 1,2 млрд. просмотров.

Суммарная мировая телеаудитория, по всем прогнозам, побьет рекорд Евро-2004 – 8 млрд.

Интересом будут пользоваться и официальные фан-зоны. Так, например, венская фан-зона без проблем сможет принять 70 тыс. болельщиков.

Помогать в проведении турнира в качестве волонтеров будут 17 тыс. 644 человека из 150 стран. Из них 10 тыс. прошли собеседование, а 5 тыс. получили назначения в города и на стадионы Евро. Самому возрастному добровольцу - 78 лет. Кроме того, в 31-м матче турнира футболистов при выходе на поле будут сопровождать 682 школьника в возрасте от 6 до 10 лет.

На украшение верхних ярусов трибун в целом пошло около 5 км флагов. Рядом с восемью аренами были возведены временные постройки на общей площади 80 тыс. кв. м. Также было построено 300 новых туалетов и 256 стадионных киосков для продажи закусок и напитков. Поля на стадионах будут безукоризненными - на всех длина травы будет равна 23 мм.

Во время турнира УЕФА будет заниматься благотворительной деятельностью в различных сферах. Так, пять социальных проектов получат финансирование в общем размере 2,2 млн. евро. Все восемь городов турнира получили по 740 тыс. евро и два светодиодных экрана для фан-зон, а также еще по 375 тыс. евро на прочие нужды. УЕФА инвестировал 4,9 млн. евро в систему комби-билетов, благодаря которой обладатели билетов на матчи в дни игр смогут бесплатно использовать общественный транспорт в Австрии и Швейцарии.