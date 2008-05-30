Евро-2008 сыграет важную роль в борьбе с расизмом и ксенофобией в футболе

Чемпионат Европы по футболу 2008 года сыграет важную роль в деле совместной борьбы УЕФА и сети "Футбол против расизма в Европе" (FARE) с расизмом и ксенофобией в футболе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УЕФА, FARE будет тесно сотрудничать с УЕФА в ходе Евро-2008. Таким образом, партнер УЕФА посылает предупреждение о недопустимости расизма и дискриминации, для чего проведет ряд мероприятий для болельщиков. Центральное место займет разработанная FARE в сотрудничестве с УЕФА программа "Вместе против расизма", которая будет запущена в день открытия турнира 7 июня в базельском отеле Hilton.

Цель кампании - популяризация во время чемпионата борьбы с расизмом, дискриминацией и нетерпимостью среди футбольных болельщиков. Кампания "Вместе против расизма" проводится сетью FARE совместно с УЕФА и при поддержке профсоюза футболистов FIFPro. Вместе со многими известными игроками, негосударственными организациями и болельщиками социальное движение возглавит вице-президент УЕФА Сенеш ЭРЗИК. На мероприятии по запуску программы будут присутствовать представитель Швейцарского правительства на Евро-2008 Бенедикт ВЕЙБЕЛЬ, президент Национальной ассамблеи Австрии Барбара ПРАММЕР, а также вратарь "Портсмута" и сборной Англии Дэвид ДЖЕЙМС.

В течение трех недель турнира логотип "Вместе против расизма" будет виден не только на рекламных щитах вокруг полей, но и на капитанских повязках. Каждый билет будет содержать девиз "Вместе против расизма", который также будет размещен на форме запасных, стюардов и мальчиков, подающих мячи. Пик кампании придется на полуфинальные матчи, которые пройдут в Вене и Базеле. Четыре капитана зачитают антирасистское послание, которое будет услышано во всем мире.

Борьба с расовой дискриминацией продолжится и за пределами стадионов. Футбольный турнир "StreetKick" побывает в пяти городах Евро-2008. Его участниками могут стать как поклонники футбола, так и представители национальных меньшинств. FARE также запустит горячую телефонную линию, по которой можно сообщать о проявлениях расизма и дискриминации. FARE тесно сотрудничает с Международной организацией болельщиков, с которой разработала ряд мероприятий для гостей турнира в Австрии и Швейцарии. В центральных местах города их будут ждать фан-посольства, которые можно будет использовать как места встреч или пункты получения информации.